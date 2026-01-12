Najväčšie trápenie Mirky Fabušovej (†42): Tento sen sa jej nikdy nesplnil

BRATISLAVA - Túžba po materstve je pre mnohé ženy hlboko osobnou kapitolou života. Nie vždy sa však sny naplnia tak, ako by si želali.
Túžba po dieťati sprevádza mnohé ženy. Hoci ide o veľmi osobnú a citlivú tému, o ktorej sa často hovorí len potichu alebo vôbec, Miroslava Fabušová sa k nej v minulosti vyjadrovala úprimne. Nechýbala jej nádej ani otvorenosť – materstvo by s láskou prijala. Osud jej však naplniť túto túžbu nedoprial, napriek opakovaným snahám.
V roku 2021 prvýkrát verejne priznala, že po dieťatku veľmi túži. „Modlím sa za to každý deň," povedala úprimne. A tiež vtedy dodala, že už raz o bábätko prišla. Bližšie podrobnosti však vtedy neuviedla. Aj keď sa špekulovalo, že dieťa čakala práve s Borisom Kollárom, tieto klebety v tom čase okamžite vyvrátila.
„S pánom Kollárom sme naozaj len priatelia. Poznáme sa asi päť rokov. Spoznali sme sa na spoločenskej akcii. Od tej nehody som vo vládnej limuzíne nešla.O dieťa som prišla už pred časom a nie sú to milé spomienky. Nerada by som to rozoberala, otcom ale nebol pán Kollár, " uviedla Fabušová v rozhovore pre český portál expres.cz. Kollára jej smrť tiež zasiahla, aj keď od čias havárie neboli veľmi v kontakte, mal ju stále rád.
O niekoľko mesiacov na to však vyšla správa, že Mirka je opäť tehotná. Mala byť vo štvrtom mesiaci tehotenstva. Keďže o dieťatko niekoľkokrát prišla práve vo štvrtom alebo piatom mesiaci, k šťastlivej novinke zo svojho života sa nijako verejne nevyjadrovala. A asi vedela aj prečo... O dieťaťko krátko na to znova prišla. Vraj kvôli psychike. Nikdy však neprestala veriť, že sa raz stane mamou. Deti boli pre ňu zmyslom života. Možno aj skutočnosť, že nikdy nemala dieťa mohla za to, že bola Mirka vo vnútri seba tak veľmi nešťastná.
Správa o smrti Miroslavy Fabušovej prišla ako blesk z jasného neba. Bývalá miss zomrela v nemocnici. Pravdepodobnou príčinou jej skonu bola cirhóza pečene. „Zdravotné problémy tajila... Asi pred pol rokom bola na operácii, pár krát som ju viezol do nemocnice…“ s plačom nám povedal spevák David Key. Hoci sa mali stretnúť, už to nestihol: „Zrejme už mala problémy s pečeňou… zlyhali jej orgány.“