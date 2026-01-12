Boris Susko ide proti verdiktu súdu: Podal dovolanie v kauze odsúdeného exšéfa finančnej správy Imreczeho

Boris Susko (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdil vedúci tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti Petar Lazarov. Na prípad upozornil magazín Kontext.
