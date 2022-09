Najväčšie ZAUJÍMAVOSTI o KRÁĽOVNEJ: Život Alžbety II. na unikátnych FOTOGRAFIÁCH!

LONDÝN - Svet sa ponoril do smútku, vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok britská kráľovná Alžbeta II. Hoci pre väčšinu ľudí stelesňovala predovšetkým symbol monarchie, bola hlavne človekom - so svojimi radosťami i starosťami. Pripomeňte si s nami desať zaujímavých faktov z jej života, vďaka ktorým bola ľuďom po celom svete tak blízka.

Nikdy nechodila do školy

Podobne ako mnohí monarchovia jej doby, ani Alžbeta II. nikdy nenavštevovala verejnú školu a neprišla do kontaktu s inými študentmi. Namiesto toho bola vzdelávaná doma spolu s mladšou sestrou Margaret.

Galéria fotiek (12) Margaret Rose a Alžbeta si spolu čítajú 14. apríla 1942v Buckinghamskom paláci.

Zdroj: SITA/AP

Vládla ako nikto iný

Alžbeta II. bola najstaršou a najdlhšie vládnucou panovníčkou v britskej histórii. V septembri 2015 predbehla svoju praprastarú matku, kráľovnú Viktóriu, ktorá vláda 63 rokov a 7 mesiacov.

Galéria fotiek (12) Pamätná minca s portrétmi kráľovnej Alžbety II., ktorú vydali v roku 2015.

Zdroj: SITA/AP

Vyznala sa v autách

Počas 2. svetovej vojny princezná Alžbeta slúžila pod číslom 230873 ako nižšia dôstojníčka v ženskom pomocnom zbore. Cvičila sa v šoférovaní a údržbe vojenských nákladných vozidiel, ktoré dokázala aj sama opraviť.

Galéria fotiek (12) Princezná Alžbeta za volantom sanitky v apríli 1945

Zdroj: SITA/AP

Narodeniny oslavovala v úplne iný termín

Alžbeta sa narodila 21. apríla 1926, ale verejné oslavy kráľovniných narodenín sa nezvykli konať v tento dátum. Vždy boli totiž naplánované na júnovú sobotu a o tom, či to bude prvý, druhá, alebo tretia, určovala každý rok vláda.

Galéria fotiek (12) Kráľovná Alžbeta II. v koči počas osláv 11. júna 2016

Zdroj: SITA/AP

Mala roztomilú prezývku

Kráľovná bola pokrstená ako Elizabeth Alexandra Mary of York na počesť svojej matky, ako aj starej a prastarej matky z otcovej strany. V detstve jej však celá rodina hovorila Lilibet, odvodené od Elizabeth, ktoré dievčatko v tej dobe nedokázalo správne vysloviť.

Galéria fotiek (12) Kráľovná Mária v koči s princeznou Alžbetou a kráľovnou Alžbetou po ceremoniáli na počesť 68. narodenín kráľa Juraja V. 3. júna 1933 v Londýne.

Zdroj: SITA/AP

Milovala psy

Je všeobecne známe, že Alžbeta II. milovala svoje psy plemena corgi. Už ako 10-ročnú ju zvečnili na fotografii objímajúc jedného psíka a k 18. narodeninám dostala corgiho, ktorý dostal meno Susan. Psy kráľovnú všade sprevádzali a princezná Diana ich údajne kvôli tomu prezývala „pohyblivé koberce“.

Galéria fotiek (12) Princezná Alžbeta venčí svojho psíka v londýnskom Hide Parku 26. februára 1936.

Zdroj: SITA/AP

Platila dane

Možno vás to prekvapí, no aj Alžbeta II. musela platiť dane, minimálne od roku 1992. Vtedy vypukol na jej zámku Windsor požiar, no verejnosť sa vzbúrila proti tomu, aby šli milióny na opravu z verejných zdrojov. Nedostatok financií tiež vyvolal verejnú diskusiu o daňovej politike a kráľovná, ktorá dovtedy nebola povinná platiť dane, sa rozhodla tejto výsady vzdať.

Galéria fotiek (12) Alžbeta II. na prehliadka požiarom zničeného Windsorského zámku 21. novembra 1992

Zdroj: SITA/AP

Zažila 15 premiérov

Alžbeta II. panovala presne 70 rokov, počas ktorých sa na poste britského premiéra vystriedalo až 15 politikov – od Winstona Churchilla, cez Margaret Thatcherovú až po Liz Trussovú, ktorú kráľovná stihla vymenovať v utorok 6. septembra, teda pár dní pred svojou smrťou.

Galéria fotiek (12) Alžbeta II. na snímke so „železnou lady“ Margaret Thatcherovou 2. novembra 1983 pri príležitosti odhalenia sochy grófa Mountbattena z Barmy

Zdroj: SITA/AP

Bola veľmi vtipná

Alžbeta II. často pôsobila vážnym dojmom. Ľudia z blízkeho okolia však hovorili, že má šibalský zmysel pre humor a talent na imitovanie. Rowan Williams, bývalý arcibiskup z Canterbury, povedal, že kráľovná je v súkromí mimoriadne vtipná – a nie každý to oceňuje.

Galéria fotiek (12) Alžbeta II. sa smeje na snímke z 11. apríla 2014

Zdroj: SITA/AP

Mala pevné manželstvo

Alžbeta sa 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve vydala za Philipa Mountbattena, princa dánskeho a gréckeho v šatách, ktoré šilo 350 krajčírok takmer sedem týždňov. Pevné manželstvo vydržalo 70 rokov, paradoxne sú však tri zo štyroch detí Alžbety a Philipa rozvedené.