Tajomný svetelný úkaz na oblohe: FOTO Ľudia nechápali, čo sa deje! VYSVETLENIE odborníka

VARŠAVA - Obyvatelia západného Poľska zažili v nedeľu večer nezvyčajný zážitok, keď na oblohe zbadali jasný svetelný úkaz s dlhou stopou. Odborníci vysvetlili, že išlo o podsvietený oblak plynov z rakety SpaceX.
V nedeľu (11. 1.) krátko po 17.30 si obyvatelia západného Poľska všimli nezvyčajný jav na oblohe. Od Dolného Sliezska až po Szczecin bolo možné pozorovať jasný objekt, ktorý sa pohyboval po oblohe a za sebou zanechával dlhú svetelnú stopu. Mnohí svedkovia opisovali, že záblesk pripomínal blesk alebo dokonca výbuch vo veľkej výške.
„Moje deti doslova onemeli. Pýtajú sa: ‚Mami, čo to bolo?!‘ V živote som nič podobné nevidela,“ uviedla na sociálnych sieťach pani Justyna zo Szczecina. Podobné hlásenia prichádzali aj z Legnice, Zielonej Góry, Zgorzelca či Bogatynie, kde ľudia rovnako sledovali nezvyčajný svetelný úkaz.
Vysvetlenie
Odpoveď na otázku, čo sa vlastne odohralo, poskytol popularizátor astronómie Karol Wójcicki. Podľa neho išlo o dôsledok štartu rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX, ktorú vlastní Elon Musk. Raketa odštartovala v ten istý deň o 14.44 h poľského času z vojenskej základne v Kalifornii a v rámci misie s názvom "Twilight" vyniesla na orbitu až 40 malých satelitov.
Keď nosič prelietaval ponad Európu, jeho horný stupeň vykonával manévre na obežnej dráhe a vypustil pritom oblak technických plynov. Práve tento oblak sa dostal do ideálneho uhla voči slnku, ktoré už bolo pod obzorom, a tak sa rozžiaril výrazným svetlom. „To, čo ľudia videli, bol podsvietený oblak plynov z horného stupňa rakety. Vznikol tak veľmi efektný, no úplne prirodzený jav,“ vysvetlil Wójcicki.
Podľa odborníkov nejde o ojedinelý úkaz. SpaceX plánuje ďalšie misie typu rideshare a ich trasy často vedú ponad Európu. To znamená, že podobné svetelné predstavenia sa môžu na našej oblohe objavovať čoraz častejšie. Bežná večerná prechádzka sa tak môže nečakane zmeniť na malé kozmické divadlo.