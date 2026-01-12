Vážna havária kamiónov pri Krupine! Jeden vodič v kritickom stave: Cesta bude uzavretá niekoľko hodín

KRUPINA - Na ceste I/66 za Krupinou v smere na Zvolen došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode dvoch kamiónov. Úsek je v oboch smeroch uzavretý. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. V dôsledku nehody je cesta aktuálne neprejazdná,“ uviedla polícia s tým, že bližšie informácie k nehode poskytne neskôr. Neprejazdný úsek môžu vodiči podľa Zelenej vlny STVR obísť cez Banskú Štiavnicu.
V súvislosti s dopravnou nehodou na miesto vyslali aj hasičov. Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov so štyrmi kusmi techniky, ktorí z kamióna vyslobodzujú jednu zakliesnenú osobu.
Cesta I/66 pri Krupine bude po čelnej zrážke uzavretá niekoľko hodín
Cesta I/66 pri Krupine bude po nehode dvoch kamiónov z pondelňajšieho rána uzavretá niekoľko hodín. Pri čelnej zrážke sa ťažko zranil jeden z vodičov, na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K vážnej dopravnej nehode dvoch kamiónov za Krupinou v smere na Zvolen došlo v pondelok v ranných hodinách. „Z doposiaľ presne nezistených príčin mal 47-ročný vodič slovenskej národnosti prejsť do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom,“ priblížila Kováčiková. Vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený vo vozidle. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí muža transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici. Druhý vodič, 41-ročný muž tureckej národnosti, utrpel povrchové zranenia.
„Dychová skúška u tohto vodiča bola s negatívnym výsledkom. U zraneného vodiča bol nariadený odber krvi. Presná príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Dokumentovanie dopravnej nehody si vyžiadalo aj úplné uzavretie úseku cesty I/66 za Krupinou, plánovaná uzávera potrvá niekoľko hodín. V smere na Zvolen môžu vodiči osobných aj nákladných áut úsek obchádzať cez Banskú Štiavnicu, od Zvolena vedie obchádzková trasa pre osobnú dopravu cez obec Sása. „Žiadame vodičov kamiónov, ktorí plánujú dnes prechádzať v smere na Krupinu, aby už vo Zvolene smerovali svoju cestu cez Banskú Štiavnicu,“ upozornila Kováčiková.