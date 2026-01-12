Slávna herečka na červenom koberci: Nedala sa prehliadnuť... Chýbali jej už len krídla!

LOS ANGELES - Americká herečka a speváčka Teyana Taylor zaujala na prestížnej párty v Los Angeles výrazným módnym lookom. Na červený koberec prišla v extravagantnej róbe. Chýbali jej už len krídla!
Na prestížnej spoločenskej udalosti BAFTA Tea Party 2026, ktorá sa konala v luxusnom hoteli Four Seasons v Los Angeles, sa o poriadny rozruch postarala americká herečka a speváčka Teyana Taylor.
Už pri jej príchode bolo jasné, že tentoraz nepôjde o nenápadný módny výber, ale o premyslený a výrazný look, ktorý si získa pozornosť všetkých prítomných. Na červený koberec vstúpila v extravagantnej róbe, ktorá okamžite vyčnievala spomedzi elegantných outfitov ostatných celebrít.
Bola doslova neprehliadnuteľná – vďaka odvážnej práci s materiálmi, objemom a detailmi. Pôsobila ako umelecké dielo v pohybe. Zdalo sa, že jej módny návrhár sa nechal inšpirovať svetom operencov. Róba evokovala totiž perie. Celkový look dopĺňal precízny styling, výrazný make-up a účes, ktoré spolu vytvárali harmonický celok. K dokonalému dojmu jej chýbali už len skutočné krídla.
