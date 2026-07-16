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USA ukončili druhú vlnu útokov na Irán: Teherán hlási odvetné údery

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(Zdroj: reprofoto x/Osinttechnical)
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TASR

WASHINGTON - Americká armáda v stredu spustila ďalšiu vlnu útokov proti Iránu s cieľom obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať Hormuzský prieliv. Píše agentúra AFP a televízia Sky News.

O útokoch informovalo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X. „Dnes o 15.00 h východoamerického času (21.00 h SELČ) spustili americké ozbrojené sily druhú vlnu útokov proti Iránu. Údery sú zamerané na iránske vojenské kapacity, ktoré sa využívajú na ohrozovanie plavidiel voľne prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv, medzinárodnú vodnú cestu kľúčovú pre svetový obchod,“ uviedol CENTCOM v príspevku.

Výbuchy vo viacerých regiónoch v krajine

Iránska tlačová agentúra Mehr hlásila výbuchy z viacerých regiónov v krajine, vrátane miest Ahváz, Čáhbahár, Bandar Abbás či Rask. Podľa štátnej televízie IRIB zasiahlo niekoľko rakiet aj oblasť v okolí nemocnice v meste Ahváz, v ktorej sú hospitalizované a liečené deti s rakovinou. Po útoku bola dočasne evakuovaná. Žiadne obete neboli bezprostredne hlásené. Ústredné velenie americkej armády následne potvrdilo, že sily USA vystrelili rakety aj na prázdny ropný tanker s názvom Belma, ktorý sa podľa nich pokúšal prelomiť námornú blokádu iránskych prístavov a ignoroval viaceré varovania. Loď v plavbe ďalej nepokračuje.

Prichádzajúce útoky hlásil v noci na štvrtok aj Kuvajt. Tamojšia armáda potvrdila, že „odráža útoky nepriateľských dronov v dôsledku nehanebnej iránskej agresie“. Poplachy pred leteckými útokmi zazneli aj v Bahrajne, pričom tamojší rezort vnútra občanov vyzval, aby „zachovali pokoj a uchýlili sa na najbližšie bezpečné miesto“.

CENTCOM už v priebehu dňa informovalo o prvej vlne útokov na Irán, ktorá trvala 90 minút. Ich cieľmi boli obranné systémy umiestnené na pobreží a sklady i odpaľovacie zariadenia pre riadené strely na ostrove Veľký Tunb, ktorý leží západne od Hormuzského prielivu. Tieto útoky podľa ústredného velenia oslabili schopnosť Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v tejto strategicky dôležitej úžine.

USA ukončili najnovšiu sériu útokov proti Iránu

Americká armáda oznámila, že druhá vlna stredajších útokov proti Iránu sa skončila. Žiadne podrobnosti o prípadných obetiach alebo konkrétnych škodách zatiaľ žiadna strana oficiálne neposkytla. Teherán však informoval, že v reakcii na útoky zasiahol americké vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. Píše stanica Sky News a agentúra AFP.

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