Dôležitá výška príjmu ide hore! Obrovské dopady aj na ďalšie veci: Dotkne sa dôchodkov aj exekúcií

BRATISLAVA - Od 1. júla ide suma životného minima nahor. Tá má dopady výšku nezraziteľných súm pri exekúciách, ale aj podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a výšku minimálneho dôchodku.
Ako pripomenula Sociálna poisťovňa, každoročne od 1. júla dochádza k úprave výšky životného minima. Táto zmena ovplyvňuje nielen výšku nezraziteľných súm pri exekúciách, ale aj podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a výšku minimálneho dôchodku od 1. januára nasledujúceho roka.
"Od 1. júla 2026 sa suma životného minima zvyšuje z 284,13 eura na 295,22 eura mesačne. Vďaka tomu sa zvyšuje aj suma, ktorá musí poberateľovi dôchodku po vykonaní zrážok zo zákona zostať. Každý, koho sa táto zmena dotkne, dostane v priebehu júla 2026 od Sociálnej poisťovne písomnú informáciu, v ktorej nájde aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok," uviedla poisťovňa.
Prepočty vykoná automaticky, nie je potrebné o ne žiadať. Poistencov, ktorých sa tieto zmeny dotknú, bude písomne informovať buď poštou alebo do eSchránky.
Pri výpočte sumy, ktorá sa nesmie zraziť, platia tieto pravidlá:
- Neprednostné pohľadávky: Povinnému musí zostať 413,30 eura mesačne (140 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 206,65 eura mesačne.
- Prednostné pohľadávky (okrem výživného na dieťa): Povinnému musí zostať 295,22 eura mesačne (100 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 147,61 eura mesačne.
- Výživné na maloleté dieťa: Povinnému musí zostať 123,99 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu mu musí zostať 103,32 eura mesačne.
K 31. máju 2026 evidovala Sociálna poisťovňa 18 738 dôchodcov, ktorým sa zrážky z dôchodku vykonávajú.
Predčasný starobný dôchodok
Zmena životného minima od 1. júla 2026 ovplyvňuje aj podmienky pre odchod do predčasného dôchodku. Nárok naň vznikne po 30. júni 2026 len vtedy, ak vypočítaná výška dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne až od 472,40 eura mesačne.
Minimálny dôchodok
Úprava životného minima sa premietne aj do sumy garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku (za 30 rokov obdobia poistenia) sa tak od 1. januára 2027 výši zo 412 eur na 428,10 eura mesačne.