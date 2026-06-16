Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Sociálne poistenie má byť aktívne: KOZ predstavila novú víziu systému podpory práce a prevencie

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Sociálne poistenie by už nemalo fungovať len ako pasívny mechanizmus na distribúciu dávok a kompenzáciu už vzniknutých problémov a škôd. Moderný a udržateľný systém musí ľuďom aktívne pomáhať udržiavať sa v dobrej kondícii, zostávať ekonomicky aktívnymi a v prípade choroby, úrazu či straty zamestnania im efektívne asistovať pri čo najrýchlejšom návrate do riadneho pracovného života. Vyplýva to z novej doktríny k systému sociálneho poistenia, ktorú na tlačovej konferencii oficiálne predstavila prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.

Prevencia a princípy systému

Doktrína kladie podľa KOZ dôraz na prevenciu - od prevencie chorobnosti a pracovných úrazov až po prevenciu sociálneho vylúčenia a chudoby v starobe. Nová vízia stojí na šiestich základných, navzájom prepojených princípoch, ktorými sú: transparentnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami, striktná finančná udržateľnosť, rešpektovanie sociálneho dialógu prostredníctvom tripartitného riadenia, dôraz na prevenciu, podpora opätovného návratu do práce a absolútna prepojenosť celého systému, ktorý nemožno umelo deliť na izolované fondy.

V oblasti starobného dôchodkového poistenia je podľa KOZ cieľom zabezpečiť občanom dôstojný život po skončení ich ekonomickej aktivity, a to na základe vyváženej kombinácie primeranej solidarity, zásluhovosti, transparentného financovania a podpory doplnkového dôchodkového zabezpečenia, pri súčasnom zachovaní finančnej stability pre budúce generácie.

Návrat do práce

Invalidné poistenie by podľa novej doktríny nemalo človeka len finančne odškodniť, ale jeho primárnou úlohou musí byť aktívne vytváranie podmienok na zachovanie a obnovu pracovnej schopnosti prostredníctvom včasnej rehabilitácie a rekvalifikácie, ktoré umožnia opätovný úspešný návrat na trh práce.

Podpora zamestnanosti

Podobnú logiku sleduje aj poistenie v nezamestnanosti, ktoré popri poskytovaní nevyhnutnej finančnej ochrany počas straty zamestnania musí intenzívne stimulovať rozvoj nových zručností, vzdelávanie a pracovnú mobilitu s jasným cieľom rýchleho znovuzamestnania.

Bezpečnosť pri práci

Pri úrazovom poistení KOZ SR presadzuje spravodlivé odškodňovanie následkov pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré však musí ísť ruka v ruke so silnou motiváciou zamestnávateľov k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k dôslednej prevencii.

Ochrana pri chorobe

Nemocenské poistenie musí garantovať adekvátnu ochranu príjmu zamestnancov počas ich dočasnej práceneschopnosti a zároveň, za primeraného zapojenia zamestnávateľov, systematicky podporovať prevenciu chorobnosti a udržanie dlhodobej pracovnej schopnosti ľudí.

Celú túto sústavu uzatvára garančné poistenie, ktoré funguje ako kľúčová právna a sociálna záchranná sieť chrániaca oprávnené mzdové nároky zamestnancov pred priamymi dôsledkami prípadného úpadku alebo platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa.

Stabilita systému

Z predstaveného materiálu vyplývajú podľa KOZ tri zásadné a naliehavé odkazy pre slovenskú spoločnosť a politických predstaviteľov. V prvom rade sociálne poistenie akútne potrebuje dlhodobú stabilitu a okamžité ukončenie neustálych, nepremyslených zásahov, ktoré sa realizujú len na základe aktuálneho politického kalendára.

Druhým odkazom materiálu je striktná požiadavka, aby bola každá budúca reforma posudzovaná komplexne ako celok, pretože nie je možné reformovať dôchodky izolovane bez jasného pohľadu na invaliditu, nemocenské poistenie či reálny stav trhu práce. Tretím a najdôležitejším odkazom zostáva, že sociálne poistenie musí chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť občanov presne vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú nedokážu zvládnuť vlastnými silami.

KOZ dodala, že predložená doktrína neponúka populistický zoznam jednoduchých či krátkodobých riešení na zložité problémy. Predstavuje modernú, spravodlivú a finančne udržateľnú víziu, ktorá môže a má byť stabilným základom pre serióznu odbornú diskusiu o budúcnosti sociálneho štátu na Slovensku.

Viac o téme: Sociálne poisteniePrincípyKOZDoktrína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Prezident podpisuje veľký balík zákonov: Školstvo, rodina aj pokuty sa zásadne menia
Domáce
Dôchodková prognóza spustila nápor:
Dôchodková prognóza spustila nápor: Ľudia sa začali viac zaujímať o svoje budúce penzie, tvrdí minister Tomáš
Domáce
Nezamestnaní si čoskoro PRILEPŠIA:
Nezamestnaní si čoskoro PRILEPŠIA: Maximálna dávka stúpne nad 1 650 eur, viac dostanú aj zamestnanci po krachu firmy
Domáce
Všetky dôchodkové prognózy sú
Všetky dôchodkové prognózy sú poslané: Sociálna poisťovňa rúca 13 najväčších MÝTOV! Čo robiť, ak ste ju nedostali
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Prešove horí strecha opustenej budovy
V Prešove horí strecha opustenej budovy
Správy
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Marek Eštok na Rade EÚ o prioritách Slovenska pri tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ
Správy
Plne si uvedomuje obdobie, vktorom vzniká dokument Vízia 2040, uviedol Martin Venhart
Plne si uvedomuje obdobie, vktorom vzniká dokument Vízia 2040, uviedol Martin Venhart
Správy

Domáce správy

FOTO Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove:
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove: Muž predával výrobky plné salmonely, hlásia nakazených! Otrasné FOTO jeho salaša
Domáce
Ladislav Kamenický a Samuel
Národná rada opäť bez uznesenia: Opozícia nepresadila odvolávanie Kamenického ani Migaľa, schôdzu blokovali
Domáce
PS odmieta návrh Hlasu
PS odmieta návrh Hlasu na referendum o predčasných voľbách: Ústavu nemožno meniť podľa politiky koalície
Domáce
AKTUÁLNE VIDEO Strechu opustenej budovy zachvátil požiar: Cestu úplne uzavreli
AKTUÁLNE VIDEO Strechu opustenej budovy zachvátil požiar: Cestu úplne uzavreli
Prešov

Zahraničné

Zľava americký prezident Donald
G7 pritvrdzuje! Na Rusko sa valí nová vlna sankcií, dotknú sa ropy aj plynu
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin nedostal pozvanie na rokovanie so Zelenským na G7: Kremeľ odmieta tvrdenia o stretnutí
Zahraničné
Donald Tusk
Poľsko sa pripravuje na stálu americkú základňu: Tusk hovorí o logistike a zázemí pre vojská USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Maďarský parlament začal rozpravu k opatreniam na rozmrazenie fondov EÚ
Zahraničné

Prominenti

Desivé priznanie asistentky Borisa
Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Krutá rana pre ťažko chorú princeznú: Súd poslal jej syna do basy... Nechutné, čo robil!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová
Belohorcová je po rozvode voľná, ALE... Posledný krok k slobode stojí 5,5 milióna eur!
Domáci prominenti
Kourtney Kardashian a Travis
Srdcervúce priznanie Kourtney Kardashian: Smrť nenarodenej dcérky ju skoro zabila! Mrazivý odkaz...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Zbojnícka jaskyňa opäť otvoria pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti
Trinásť poschodí hlboko pod
Trinásť poschodí hlboko pod zemou: Je toto tá najkrajšia studňa na svete?
dromedar.sk
Bonnie Tyler
Bonnie Tyler sa prebrala z kómy: Speváčka bojovala o život po náhlej zástave srdca
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Pacienti s rakovinou majú nádej: Táto aktivita zvyšuje šancu na prežite! Robí ju skoro každý
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)

Šport

FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
FOTO Kanadský hokej prišiel o veľké meno: Slová jeho dcéry lámu srdce
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľný prípad! Zväz priamo na šampionáte odvolal trénera reprezentácie
MS vo futbale
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
Česká hokejová legenda bude trénovať v NHL: Podpísala zmluvu s klubom, v ktorom pôsobí aj Slovák
NHL
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
Klopp pobúril výrokom v priamom prenose: Budem mať 59 a aj tak som hlupák! Najradšej by som sa prefackal
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Ako nenechať jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Ako premeniť vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Umelá inteligencia
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Najdrahšia stíhačka sveta má problém. Len každá štvrtá F-35A zvládne všetky bojové úlohy
Správy
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Tento startup chce ničiť nádory ultrazvukom namiesto operácie. Nepotrebuje skalpel, stačia mu mikroskopické bubliny
Veda a výskum
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
VIDEO: Rusku sa zrútil ďalší Tu-22M3. Moskva prichádza o bombardéry, ktoré už nedokáže nahradiť novou výrobou
Armádne technológie

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove:
Domáce
Potravinový MEGAŠKANDÁL na Liptove: Muž predával výrobky plné salmonely, hlásia nakazených! Otrasné FOTO jeho salaša
Šokujúce zistenie v prípade
Domáce
Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska
Kontroverzné poplatky za kúrenie:
Domáce
Kontroverzné poplatky za kúrenie: Ľudia mali doplácať obrovské sumy aj za susedov! Nastal ZVRAT
Zaseknutý autobus pod viaduktem
Zahraničné
Hrozivá nehoda autobusu plného turistov pri známej pamiatke: FOTO Hlásia zranených, cestu uzavreli!

Ďalšie zo Zoznamu