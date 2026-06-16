Sociálne poistenie má byť aktívne: KOZ predstavila novú víziu systému podpory práce a prevencie

BRATISLAVA - Sociálne poistenie by už nemalo fungovať len ako pasívny mechanizmus na distribúciu dávok a kompenzáciu už vzniknutých problémov a škôd. Moderný a udržateľný systém musí ľuďom aktívne pomáhať udržiavať sa v dobrej kondícii, zostávať ekonomicky aktívnymi a v prípade choroby, úrazu či straty zamestnania im efektívne asistovať pri čo najrýchlejšom návrate do riadneho pracovného života. Vyplýva to z novej doktríny k systému sociálneho poistenia, ktorú na tlačovej konferencii oficiálne predstavila prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.
Prevencia a princípy systému
Doktrína kladie podľa KOZ dôraz na prevenciu - od prevencie chorobnosti a pracovných úrazov až po prevenciu sociálneho vylúčenia a chudoby v starobe. Nová vízia stojí na šiestich základných, navzájom prepojených princípoch, ktorými sú: transparentnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami, striktná finančná udržateľnosť, rešpektovanie sociálneho dialógu prostredníctvom tripartitného riadenia, dôraz na prevenciu, podpora opätovného návratu do práce a absolútna prepojenosť celého systému, ktorý nemožno umelo deliť na izolované fondy.
V oblasti starobného dôchodkového poistenia je podľa KOZ cieľom zabezpečiť občanom dôstojný život po skončení ich ekonomickej aktivity, a to na základe vyváženej kombinácie primeranej solidarity, zásluhovosti, transparentného financovania a podpory doplnkového dôchodkového zabezpečenia, pri súčasnom zachovaní finančnej stability pre budúce generácie.
Návrat do práce
Invalidné poistenie by podľa novej doktríny nemalo človeka len finančne odškodniť, ale jeho primárnou úlohou musí byť aktívne vytváranie podmienok na zachovanie a obnovu pracovnej schopnosti prostredníctvom včasnej rehabilitácie a rekvalifikácie, ktoré umožnia opätovný úspešný návrat na trh práce.
Podpora zamestnanosti
Podobnú logiku sleduje aj poistenie v nezamestnanosti, ktoré popri poskytovaní nevyhnutnej finančnej ochrany počas straty zamestnania musí intenzívne stimulovať rozvoj nových zručností, vzdelávanie a pracovnú mobilitu s jasným cieľom rýchleho znovuzamestnania.
Bezpečnosť pri práci
Pri úrazovom poistení KOZ SR presadzuje spravodlivé odškodňovanie následkov pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré však musí ísť ruka v ruke so silnou motiváciou zamestnávateľov k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k dôslednej prevencii.
Ochrana pri chorobe
Nemocenské poistenie musí garantovať adekvátnu ochranu príjmu zamestnancov počas ich dočasnej práceneschopnosti a zároveň, za primeraného zapojenia zamestnávateľov, systematicky podporovať prevenciu chorobnosti a udržanie dlhodobej pracovnej schopnosti ľudí.
Celú túto sústavu uzatvára garančné poistenie, ktoré funguje ako kľúčová právna a sociálna záchranná sieť chrániaca oprávnené mzdové nároky zamestnancov pred priamymi dôsledkami prípadného úpadku alebo platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa.
Stabilita systému
Z predstaveného materiálu vyplývajú podľa KOZ tri zásadné a naliehavé odkazy pre slovenskú spoločnosť a politických predstaviteľov. V prvom rade sociálne poistenie akútne potrebuje dlhodobú stabilitu a okamžité ukončenie neustálych, nepremyslených zásahov, ktoré sa realizujú len na základe aktuálneho politického kalendára.
Druhým odkazom materiálu je striktná požiadavka, aby bola každá budúca reforma posudzovaná komplexne ako celok, pretože nie je možné reformovať dôchodky izolovane bez jasného pohľadu na invaliditu, nemocenské poistenie či reálny stav trhu práce. Tretím a najdôležitejším odkazom zostáva, že sociálne poistenie musí chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť občanov presne vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú nedokážu zvládnuť vlastnými silami.
KOZ dodala, že predložená doktrína neponúka populistický zoznam jednoduchých či krátkodobých riešení na zložité problémy. Predstavuje modernú, spravodlivú a finančne udržateľnú víziu, ktorá môže a má byť stabilným základom pre serióznu odbornú diskusiu o budúcnosti sociálneho štátu na Slovensku.