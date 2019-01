Módne (s)hity z Plesu v opere 2: Mohutná Verešová, rafinovaná Evelyn a... toto sa sem nehodí!

Zlatica Puškárová, moderátorka

Zlatica je skúsená a jej voľba vždy očakávaná. S kvetmi sa rozsypalo vrece, ale musím priznať, že na tomto plese boli tieto kvetinové šaty pre mňa najatraktívnejšie. Myslím, že to bude tým čiernym podkladom, trochou starosvetského nádychu, strihom a peknou vizážou.

Zdroj: Ples v opere

Eva Evelyn Kramerová, komička

Evelyn ako debutantka to príjemne zvládla. Vyzerá romanticky a voľba ružovej je veľmi svieža. Šaty sú príjemne rafinované, od melírovaného materiálu v trendy metalických odtieňoch až po strih. Práve ten pekne manévruje našu pozornosť a tým robí službu krivkám postavy. Možno by sme mohli menej vidieť z nôh, ten rozparok je trochu vysoký. Dilema, či dodržať "povinný" výčes, sa prevalila na rozpustené vlny, ktoré pekne hrajú so šatami. Kabelka našťastie niekam ušla...

Zdroj: Ples v opere

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Zaujímavá a pôsobivá farebná hra, ktorá sa zlieva do burgundskej a inde zas svieti ako granátové jablko. Romantiku dodáva strih i jemné bodky. Čo ale týmto šatám nesvedčí, sú tie ruky v bok. Volánové aplikácie takto pôsobia agresívne a mohutne. Volil by som určite výčes, minimálne začesané boky, aby vynikla šija a pozornosť dostala tvár.

Zdroj: Ples v opere

Veronika Cifrová Ostrihoňová, redaktorka

Vkusné, elegantné a podľa všetkých pravidiel. Presvedčivý celok, ale mám pocit, že Veronike pridal na veku. Tipujem, že to bude materiálom a farebnou kombináciou. Netreba to však dramatizovať, lebo predsa... veď pôsobí ako filmová hviezda a môže si to dovoliť.

Zdroj: Ples v opere

Alexandra Gachulincová, modelka

Alexandra vyzerá, akoby zostúpila z móla a prehliadky svetového návrhára... čo ani nemá ďaleko od pravdy. Pôsobivá kreácia Marcela Holubca s názorom a puncom osobitosti. Teším sa, že aj takéto "diela" slovenských autorov vidíme na prestížnych akciách.

Zdroj: Ples v opere

Jana Pištejová, návrhárka

Prvé, čo mi napadlo pri pohľade na Janu, je porcelánová figúrka. Vyzerá, akoby ju pomaľovali šikovní remeselníci, ktorí ťahajú jeden lupeň za druhým. Originálna farebnosť šiat zafungovala v okolitej zmesi. Žiadalo by sa ešte dotiahnuť účes, ktorý trochu deformuje celkový dojem.

Zdroj: Ples v opere

Lucia Hablovičová, bývalá riaditeľka Miss Slovensko

Lucia patrí tradične k najzaujímavejším dámam tejto udalosti. Nezostala svojej povesti ani tento rok nič dlžná. Efektné sošné šaty Borisa Hanečku v metalických farbách vytvárali až prchavo šumivé efekty. Pekný príklad jednoduchej formy čistých línií s korením materiálu a farieb. Aj keď návrhári nakupujú látky v rovnakom obchode, túto kreáciu to rozhodne nezatienilo a patrila k najvydarenejším.

Zdroj: Ples v opere

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Musím sa priznať. Nech je to akokoľvek atraktívna značka šiat, mne sa na Ples v opere nehodia. Nepáčili sa mi už ani na Kate Hudson, ktorá ich predviedla na červenom koberci. Chýba mi na nich niečo noblesnejšie, hodia sa mi na menej formálnu príležitosť. Inak sú romantické a Karolíne pristanú, len tu by som videl na nej niečo trefnejšie. Veď ona by svojou krásou ustála oveľa viac.

Zdroj: Ples v opere

Michaela Ľuptáková, návrhárka

Michaela stavila na úžasnú červenú. V jej obklopení sa cítila evidentne sebavedomo. Rafinovaným šatám by ešte pomohlo, keby pravý rukáv nemal objem a vynikla by asymetricky ruka s dlhým rukávom. Zelené kontrastné náušnice by pokojne mohla doplniť ešte výraznejšia spona na preklade šiat na páse. Minimalistická vizáž s výraznými perami funguje, no účes by bol ešte na doladenie.

Zdroj: Ples v opere

Ivana Regešová, speváčka

Folklórne pôsobiace šaty sme na plese už videli. Tieto majú kompaktnú formu s výrazným zdobením. Práve to by stačilo na šatách a náhrdelník mohol byť striedmejší. Modrá farba Ivane veľmi pristane a dodáva celku dávku elegancie. Krásne by zafungovala aj odhalenejšia šija s výčesom.

Zdroj: Instagram IR

