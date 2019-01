Škandál v priamom prenose: Nvotová si neustriehla jazyk a... Prehliadka plastík na Plese v opere!

Dorota Nvotová poriadne prekvapila, keď sa uplynulý víkend objavila na Plese v opere po boku svojej mamy, Anny Šiškovej. Herečka a speváčka sa pritom netají tým, že podobné akcie nie sú jej šálka kávy a preto ich nevyhľadáva. „Prihodilo sa mi to," so smiechom konštatovala Dorota, keď Kveta otvorila práve túto tému. „Maminka mala pozvánku a nemala s kým," vysvetlila následne Dorota.

Keďže obe dámy sú momentálne nezadané a bývajú spolu, voľba sprievodu Anny Šiškovej padla práve na dcéru. Nvotová priznala, že hoci o udalosti vedela s predstihom, samotné prípravy a výber šiat si nechala doslova na poslednú chvíľu.

Zdroj: Ples v opere

Šaty od módneho návrhára Borisa Hanečku však v ten deň využila ešte na jednu príležitosť. „Ja som mala krátko predtým koncert, preto sme na ten ples meškali, a ja som to odohrala v plnej poľnej, naozaj ten koncert, v takej malej putike zafajčenej," pochválila sa speváčka a prezradila, že jej po vlečke neraz postúpali.

Dorota svojím zjavom prekvapila naozaj všetkých. Nielenže šokovala fanúšikov na koncerte, no takisto ju nespoznávali ani hostia na plese. Speváčka však priznala, že to bol nakoniec dobrý zážitok, no nedalo jej nerypnúť si do niektorých hostí zo slovenskej smotánky. „Taká prehliadka plastickej chirurgie, ale dobré to bolo inak," zhodnotila jednou vetou prestížnu udalosť.

Zdroj: TV Markíza Teleráno

Po týchto slovách bolo podľa výrazov na tvárach moderátorov jasne poznať, že tému treba okamžite uzavrieť, čoho sa chopila Kveta a rýchlo sa presunuli k Dorotiným pracovným novinkám. Rebelka sa tak už nestihla podeliť o ďalšie detaily.