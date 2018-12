Kauza GORILA Nicholsonovi o nahrávkach hovoril Kočner: Voliči sú h*vno, mal povedať šéf Penty

V trezore v jednom z Kočnerových domov, ktoré polícia prehľadávala, mali nájsť USB kľúč s nahrávkami Gorily. Informáciu priniesol DenníkN, ktorému to vraj potvrdilo viacero zdrojov z prostredia vyšetrovania.

Prehliadky pritom súviseli s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a Martiny Kuśnírovej. Potvrdil to Úrad špeciálnej prokuratúry. "Vami spomínaný procesný úkon bol vykonaný v stále prebiehajúcom prípravnom konaní vo veci úkladnej vraždy," napísala Jana Tökölyová, hovorkyňa úradu.

Je to výborná správa, tvrdí Nicholson

Bývalý investigatívny novinár Tom Nicholson bol prvý, ktorý o kauze Gorila napísal. V rozhovore pre DenníkN povedal, že objavenie nahrávky je dobrá správa. "Sám Kočner mi raz naznačil, že nahrávky existujú," povedal Nicholson.

Podľa neho musel Kočner roky využívať nahrávky na vydieranie. "Jeho kamarát Dobroslav Trnka veľmi tvrdo bojoval proti tomu, aby sa Gorila vyšetrovala," hovorí Nicholson, ktorý by si veľmi rád vypočul nahrávky. Podľa jeho slov by ho najviac zaujímala časť, kde šéf skupiny Penta Jaroslav Haščák mal povedať "volič je ho*no".

SaS žiada zverejnenie nahrávok

Strana Sloboda a Solidarita žiada políciu a špeciálnu prokuratúru, aby zverejnila zvukový záznam odposluchov, ktoré mala nájsť v trezore Mariana Kočnera a ktoré majú zodpovedať prepisom spisu, nazvaného Gorila.

„Po tom, čo sa spis Gorila stal všeobecne dostupným, nie je rozumný dôvod tajiť jeho zvukový záznam. Práve naopak. Naša požiadavka vychádza z hlbokej nedôvery v ochotu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vyšetriť tento grandiózny prípad klientelizmu a korupcie,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Podľa podpredsedu strany SaS Ľubomíra Galka „v tomto prípade prekrýva verejný záujem i bezpečnostný záujem štátu právo na ochranu súkromia aktérov Gorily, medzi ktorými môžu byť bývalí alebo súčasní ústavní činitelia, vysokí štátni úradníci a verejne známi podnikatelia.“

„Zverejnením zvukového záznamu totiž pominie dôvod na vydieranie tých, ktorých sa Gorila priamo týka, pretože môžu existovať ďalšie kópie jej zvukového záznamu,“ uzavrel poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Nech to pustia, povedal Trnka

Aj Koćnerov blízky kamarát, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka pre denník povedal, aby nahrávku pustili.

"Vôbec o tom neviem. Ak to našli, nech sa páči. Nech to pustia. Konečne bude Gorila verifikovaná. Ja to len uvítam. Bez ohľadu na to, či sa to našlo u Kočnera, alebo u niekoho iného. To, čo bolo napísané, nespochybňujem. Povedal som: Ak to autentizujete s nahrávkou, ktorá vraj bola vykonaná, tak potom je to v poriadku," povedal Trnka.

Smer si myslí, že ide o montáž

Ak by sa autenticita nahrávky potvrdila, najväčší dopad by to mohlo mať na expremiéra Roberta Fica. Ten sa v minulosti vyjadril, že ak aj bol niekedy v byťe na Vazovovej, tak tam maximálne pil "kokakolu".

Poslanci Smeru sa však pre Aktuality vyjadrili, že si nemyslia, že by nahrávka mohla ohroziť súčasnú vládnu koalíciu alebo predsedu Smeru Roberta Fica. Niektorí si dokonca myslia, že by nahrávka mohla byť podvrh,

„Myslím si, že by to mohla byť montáž. Možnosti sú aj takéhoto charakteru,“ povedal pre portál poslanec Tibor Glenda.

Kauza Gorila

Pred siedmimi rokmi sa na internete objavil prvý spis s názvom Gorila. Išlo o analytický prepis z odpočúvania bytu na Vazovovej ulici Slovenskou informačnou službou. Rozhovory zachytávali finančnú skupinu Penta, ktorá mala korumpovať politické špičky. Tie jej mali zabezpečiť bezproblémovú privatizáciu a obchodovanie so štátom.

V byte sa mal stretávať šéf Penty Jaroslav Haščák s politikmi a politickými nominantmi. Mal dohadovať kšefty pre SDKÚ, KDH, SMK, ANO, ale aj SMER. Na návšteve v byte na Vazovovej mal byť aj poslanec Robert Fico. Viacerí politici aj finančná skupina Penta však spis spochybňovala, pretože neexistoval zvukový záznam.