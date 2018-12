AVT je znepokojená vyhlásením Fica: Do slovníka politika by nemali patriť útoky na slobodnú tlač

Robert Fico

BRATISLAVA - Asociácia vydavateľov tlače (AVT) so znepokojením vníma vyhlásenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica prednesené na sobotňajšom (8.12.) sneme strany, v ktorých žiada opätovné zavedenie práva na odpoveď do tlačovej legislatívy. Informovala o tom AVT s tým, že do slovníka emancipovaného politika by nemali patriť útoky na slobodnú tlač.