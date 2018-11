MIMORIADNE Prípad vraždy Ernesta Valka vrátili vyšetrovateľovi

"Vec vrátili v minulom týždni vyšetrovateľovi na vykonanie plánovaných procesných úkonov, ku ktorým sa nebudeme v súčasnosti podrobnejšie vyjadrovať," povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Informuje o tom portál TV JOJ noviny.sk.

Na Valka podľa svedeckých výpovedí strieľal Jozef R., pričom právnika zasiahol jediným výstrelom do hrude. Vražednú zbraň našli vyšetrovatelia vo vodnej nádrži neďaleko Pezinka v roku 2017. V prípade dokázania viny hrozí strelcovi 20 až 25 rokov odňatia slobody a Jaroslavovi K. za trestný čin lúpeže sedem až 12 rokov. Obvinení sa údajne v októbri 2010 dohodli na lúpeži v dome právnika s tým, že skutok vykonajú za jeho prítomnosti.

Následne sledovali jeho dom a každodenné zvyklosti. V inkriminovaný deň najskôr cez okenný rám vpustili do domu neznámu chemickú látku a po tom, čo sa Valko vrátil domov a otvoril okná, aby zápach vyvetral, vnikli do jeho domu, pričom ho Jozef R. následne usmrtil výstrelom do hrudníka. Po skutku páchatelia prehľadali jeho dom, kufrík, zobrali Valkovu legálne držanú strelnú zbraň a odišli.

Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu SR bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.