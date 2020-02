Tragická havária slovenského autobusu v Srbsku: Vodič si vypočul trest, pozostalí sú sklamaní

Trojročné väzenie vymeral v piatok súd v Rožňave šoférovi autobusu Elemírovi Sz. z Gemerskej Hôrky, ktorý pred štyrmi rokmi havaroval v Srbsku. Zomreli vtedy traja Slováci (dve ženy a muž) a dve Češky. Informoval o tom denník Korzár. Verdikt nie je právoplatný. Príčinou nehody bol zrejme mikrospánok vodiča.

Obžalovaný vodič autobusu na okresnom súde v Rožňave priznal vinu a ospravedlnil sa pozostalým. Sudca tak rozhodoval len o výške trestu. Prokurátor sa k verdiktu na pojednávaní nevyjadril. Denník uvádza, že niektorí pozostalí netajili sklamanie nad podľa nich nízkym trestom pre vodiča autobusu.

Autobus cestoval z Grécka

Dovolenkári prežili krásne chvíle na slnečnom gréckom ostrove Korfu. Loďou sa presunuli z Korfu na grécke pobrežie do prístavu Igoumenitsa. Tam ich čakal autobus spoločnosti Aeolus aj s dvomi vodičmi. „Vodiči mali prestávku, v prístave absolvovali potrebný oddych, rovnako mal technickú prestávku aj autobus,“ povedala nám vtedy zástupkyňa cestovnej kancelárie Aeolus Viera Ložeková.

Po tom, čo 29 cestujúcich, medzi ktorými boli 12 Česi, prestúpilo z lode do autobusu, vybrali sa na približne 1300-kilometrovú trasu do Bratislavy. Z prístavu na gréckom pobreží smerovali do Srbska. Nešťastie sa stalo krátko po prejdení hraníc, približne po 450 kilometroch od začiatku cesty okolo pol štvrtej v noci. „Len 15 minút pred nešťastím, platil šofér cestné mýto,“ opísala Ložeková.

Cestujúci spali

Cestujúci v autobuse spali, prebudil ich až desivý náraz. Autobus zišiel na diaľnici Skopje - Belehrad pri obci Bobovište neďaleko Aleksinca mimo cestu a prevrátil sa na pravý bok. Pod ťarchou zahynuli piati ľudia, traja Slováci (dve ženy a muž) a dve Češky. Z desivej havárie nevyviazol nikto bez zranení. Z 26 cestujúcich, ktorí nešťastie prežili, sa niektorí zranili ľahko, iní ťažko.