Dvojica Srbov, ktorú obvinili zo zabitia v centre Bratislavy, ostáva vo väzbe

"Krajský súd v Bratislave na svojom neverejnom zasadnutí 29. januára zamietol sťažnosti obvinených S. D. a J. M. proti uzneseniu Okresného súdu (OS) Bratislava I zo dňa 19. decembra ako nedôvodné," uviedol v stredu pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak a dodal, že toto rozhodnutie je právoplatné, obvinení teda zostávajú vo väzbe.

OS Bratislava I dvojicu obvinených zobral do väzby po tom, čo ich na Slovensko vydali maďarské orgány. Prvostupňový súd ich zobral do väzby z dôvodu tzv. útekovej väzby, teda z dôvodnej obavy, že by mohli utiecť, alebo sa vyhýbať trestnému konaniu.

Dvaja muži, ktorí mali 8. decembra nadránom v bratislavskom Starom Meste napadnúť a usmrtiť 22-ročného Srba, boli obvinení zo zločinu zabitia spáchaného formou spolupáchateľstva. Zadržali ich v Maďarsku. Tretieho podozrivého, ktorý je občanom Macedónska, zadržala polícia ešte na Slovensku krátko po čine. V prípade právoplatného odsúdenia hrozí obvineným trest odňatia slobody vo výške sedem až desať rokov.