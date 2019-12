Dvoch mužov zobrali do väzby: Sú obvinení v kauze nedávneho zabitia Srba (†22)

BRATISLAVA - Dvojicu Srbov, ktorí sú obvinení v kauze nedávneho zabitia 22-ročného Srba na bratislavskom Námestí SNP, zobral vo štvrtok Okresný súd Bratislava 1 (OS) do väzby.

"OS Bratislava I vzal do väzby obvinených J.M. a S.D., a to z dôvodu tzv. útekovej väzby, t. j. z dôvodnej obavy, že by mohli utiecť, alebo sa vyhýbať trestnému konaniu. Obvinení podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave," uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.

Dvojicu mužov vydali na Slovensko orgány Maďarska, kde ich zadržali. Na sociálnej sieti o tom informovalo v stredu (18.12.) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Dvoch obvinených Srbov priviezla na Slovensko slovenská polícia potom, čo ich vydal na stíhanie maďarský súd.

Dvaja muži, ktorí mali 8. decembra nadránom v bratislavskom Starom Meste napadnúť a usmrtiť 22-ročného Srba, boli obvinení zo zločinu zabitia spáchaného formou spolupáchateľstva. Zadržali ich v Maďarsku. Tretieho podozrivého, ktorý je občanom Macedónska, zadržala polícia ešte na Slovensku. V prípade právoplatného odsúdenia hrozí obvineným trest odňatia slobody vo výške siedmich až desiatich rokov.