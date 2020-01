Posun v prípade bitky v Bratislave: Adam skončil so zlomeným nosom, polícia obvinila dvoch ľudí

O prípade dobitého Adama sme ako prví informovali v pondelok. V noci zo soboty na nedeľu sa zábava zmenila na nepríjemný incident. Len 19-ročný mladík chcel brániť svoju priateľku a sám skončil so zlomeným nosom, pomliaždenou lícnou kosťou a vylomeným zubom. Polícia na prípade pracuje. Ako Topkám uviedla Adamova mama, polícia zniesla voči dvom osobám obvinenie.

Polícia obvinila dve osoby

Od incidentu ubehlo pár dní. Polícia v prípade vypočula Adama a ďalších troch svedkov, z ktorých jeden je tiež poškodený. „Chválim políciu za to, že to urobila rýchlo, i keď to bolo po mojom i mediálnom tlaku,“ uviedla Adamova mama. „Je pravda, že som bola neodbytná a trvala som na tom, aby boli všetci svedkovia vypočutí hneď, nie o nejaký týždeň alebo dva.“

Na základe vypočutia všetkých svedkov nastal v prípade posun. „Bolo vznesené obvinenie voči dvom osobám za výtržníctvo a ublíženie na zdraví. Následne by mali byť vypočutí obvinení,“ povedala pre Topky mladíkova mama. Ďalšie postupy zatiaľ nekomentuje.

SBS platil aj Adam, nechránili ho

Adamova mama sa však vrátila k dôležitému momentu celého incidentu. „Paradoxné je, že SBS-károv platili organizátori, z ktorých jedným bol aj môj syn. Oni zaplatili, aby tam tá bezpečnosť bola a keď vidia, že sa niečo deje, tak nezasiahnu. Keď je niekto organizátor a prináša peniaze, mali by dávať pozor, aby niekomu nebolo ublížené,“ uviedla mama.

SBS-kári sa podľa nej od incidentu dištancujú. „Dookola hovoria, že sa to udialo na ulici. Osobne som si písala s majiteľom klubu. On tam osobne nebol, teda nevie povedať, čo sa tam stalo. Iba to, čo mu bolo sprostredkované. Keď sa rozprával so svojimi SBS-kármi, je prirodzené, že nechcú vyzerať tak, že sú neschopní,“ uviedla mama s tým, že si nemyslí, že ochranka spravila všetko, čo sa dalo. „Mali rovno zavolať políciu a držať ľudí, ktorí robili konflikt izolovane. Nemali ich vyhodiť na ulicu. Adama síce nevyhodili, ale vyhodili dvoch, ktorí sa bili predtým.“

Vyhrotená situácia

Adamova mama hovorila s viacerými ľuďmi, ktorí boli na mieste, aby si dokázala vytvoriť predstavu. „Každopádne náš SBS mal byť iniciatívnejší, aj keď priestor pred klubom spadá pod mestskú políciu,“ napísal majiteľ podniku Adamovej mame.

Podnik sme oslovili a podľa nich bola situácia vyhrotená z oboch strán. „Bitka na ulici trvala podľa svedkov asi 40 sekúnd. Nebol moc čas zasiahnuť. SBS nemá právo zasahovať na ulici, pretože sa automaticky stáva civilným účastníkom konfliktu, prípadne trestného činu. Adam ani raz nepožiadal klub o pomoc. Napríklad mohol odísť zadným vchodom alebo počkať v klube na bezpečnom mieste. Stojíme si za tým, že sa mohol následnému konfliktu pred klubom vyhnúť, ale nič preto neurobil. Skôr naopak, išiel mu naproti,“ znie stanovisko podniku.