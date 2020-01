Tvrdý koniec sľubnej kariéry bodyguarda českého ministra: Pobil sa na dedinskej diskotéke

Osudný incident, ktorý zničil kariéru Vlachynskému, sa stal ešte v lete 2017. Vtedy prišiel na diskotéku do Otaslavíc na Prostějovsku, kde sa najprv dostal do konfliktu s mužom, ktorého bezdôvodne zrazil k zemi a "nad ránom sa potom veľmi aktívne zapojil do potýčky niekoľkých ľudí". Vlachynský mal svojho soka na zemi zakľaknúť a opakovane ho udierať päsťami do tváre, približuje osudové okamihy český portál novinky.cz.

"Napadnutý skončil po útoku v bezvedomí so zlomeným nosom, čeľusťou a očnicou. Len zhodou náhod pritom nedošlo k vážnemu poraneniu oka. Vlachynský po útoku od zraneného odkráčal a o jeho stav sa nezaujímal," dopĺňa. Vlachynský na súde tvrdil, že iba odháňal od seba bitkárov

Na súde Vlachynský tvrdil, že sa "do bitky vlastne dostal len tým, že roztrhával bijúcich sa ľudí." Podľa jeho slov mal jeden z bitkárov od niekoho dostať päsťou do tváre, zatackať sa a spadnúť, pričom na seba strhol i jeho. On sa chcel len vymaniť z jeho zovretia, a preto ho udrel do hrudníka.

Okresný súd v Prostějove však jeho slovám neuveril. Potrestal Vlachynského podmienkou, ten sa však odvolal, pričom pripojil aj znalecký posudok z biomechaniky, ktorý potvrdzoval jeho verziu.

Zdroj: Getty Images

Odvolací brnenský súd kvôli tomu verdikt zrušil. Podľa českého portálu súd "nariadil rekonštrukciu na mieste činu vrátane výsluchu znalca." Ten však na súde pozmenil niektoré svoje závery a prostějovský súd opäť pristúpil k trestu pre Vlachynského. Odsúdil ho "na tri roky s podmienečným odkladom na 3,5 roka." Navyše mu "na rovnakú dobu zakázal navštevovať kultúrne a spoločenské podujatia spojené s podávaním alkoholu."

Ako mohol byť v armáde?

V priebehu súdneho procesu bývalý bodyguard českého ministra vnútra odišiel z radov polície a narukoval do armády. Keď však verdikt okresného súdu potvrdil aj Krajský súd v Brne, právoplatné odsúdenie za ťažké ublíženie na zdraví mu ale následne vystavilo stopku aj v zelenej uniforme.

České noviny Právo sa podľa novinky.cz mali zaujímať, "ako je možné, že česká armáda prijme človeka súdeného za úmyselný násilný trestný čin." Na túto otázku mala reagovať hovorkyňa českého generálneho štábu Magdaléna Dvořáková. Podľa nej Vlachynský "spĺňal všetky podmienky pre prijatie, teda občianstvo, vek, čistý trestný register, splnil fyzické testy a zvládol aj psychotesty."