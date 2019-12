Bratislavského advokáta definitívne oslobodili spod obžaloby vydierania

"Senát KS v Trnave na verejnom zasadnutí dňa 5. decembra zamietol odvolanie prokurátora proti rozsudku Okresného súdu (OS) Trnava zo dňa 15. mája 2019 ako nedôvodné," uviedla v pondelok hovorkyňa KS v Trnave Jana Kondákorová.

Ako objasnila, OS Trnava ako prvostupňový súd vyhlásil rozsudok 15. mája tohto roka, na základe ktorého oslobodil spod obžaloby prokuratúry Dušana D. za zločin vydierania, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný. "Vzhľadom na to, že išlo o dva skutky, taktiež oslobodil spod obžaloby prokuratúry obžalovaných D. D. a M. P. za prečin nadržovania spolupáchateľstvom, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchali obžalovaní," dodala hovorkyňa KS v Trnave.

Pojednávať sa začalo koncom októbra 2016

V prípade sa začalo s Dušanom D. a bývalým advokátskym koncipientom Martinom P. pojednávať koncom októbra 2016. Obaja obžalovaní už vtedy uviedli, že sa cítia nevinní a odmietli možnosť dohody o vine a treste.

Dušan D. bol obžalovaný z toho, že v roku 2011 ako obhajca Viktora M., ktorý bol vtedy vo väzbe za iný skutok, po tom, ako mu Viktor M. oznámil svoj úmysel vypovedať a spolupracovať s políciou v inej trestnej veci, mu mal oznámiť, že o tomto informoval Juraja O., známeho v podsvetí ako Piťo.

Podľa obžaloby mal Piťo cez Dušana D. odkázať, že "si má Viktor M. zavrieť hubu", ak chce, aby jeho priateľka a rodina boli v poriadku a že by mu spočítal, ak by chcel spolupracovať s políciou. U Viktora M. to vyvolalo pocit strachu o svojich blízkych. Následne ho preložili z Leopoldova do ústavu v Žiline, kde mu Dušan D. mal odovzdať odkaz, že Piťo si zisťuje, či niečo povedal a že má vedieť, čo to znamená, ak si Piťo niečo zisťuje.

Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo Zdroj: Foto: topky.sk

Podľa druhého bodu obžaloby zabezpečil Dušan D. na základe požiadavky Viktora M. odnesenie tlmiča k strelnej zbrani z pivnice jedného z domov v Bratislave. Nájdenie tlmiča políciou by Viktorovi M. spôsobilo ďalšie trestné stíhanie. Na požiadanie advokáta mal vec zabezpečiť koncipient Martin P. cez tretiu osobu.

Na pojednávaní Dušan D. vtedy okrem iného uviedol, že dlho mu trvalo, kým zistil, o čo v prípade jeho klienta Viktora M. v skutočnosti ide a prečo ho stále navštevujú vo väznici vyšetrovatelia. Polícia ho podľa jeho slov tlačila k spolupráci na prípade rozbitia gangu piťovcov. Advokát odmietol, že by sprostredkovával odkazy od Piťa. Odvolal sa aj na podľa neho nezákonne odpočúvané rozhovory v návštevnej miestnosti v Leopoldove, ktoré mali dokazovať, že k žiadnemu vyhrážaniu z jeho strany nedošlo. Priznal, že sa s Piťom osobne stretol, keďže mu patrila kaviareň v objekte, kde má Dušan D. svoju kanceláriu.