Spoveď obávaného člena piťovcov po rokoch v base: Zrada podsvetia, bordel v Thajsku a pasca od Ferusa

Bíly sa do kontaktu s mafiou dostal po prvýkrát v roku 1995. V tom čase začal spolupracovať s Miroslav Sýkorom. Aj napriek tomu, že tvrdí, že pri vraždách nikdy nebol, cudzie mu nebolo vydieranie, lúpeže či podvody. Postupne sa "vypracoval" až na bosa piťovcov v Piešťanoch. Napokon ho však dobehla spravodlivosť.

Polícia ho zadržala v júli 2013, spolu s ním aj členov jeho gangu. Za mrežami nielenže spolupracoval s vyšetrovateľmi, ale aj sekal dobrotu. Aj preto si od 8. júla užíva vytúženú slobodu. Rozhovor s mafiánskym bosom priniesol portál Na stope.

Krátko na to, ako skončil v rukách polície šéf skupiny piťovci Juraj Ondrejčák, známy pod prezývkou Piťo, rozhodol sa Bíly ukryť v zahraničí. "Bol som rád, že sa ma to vtedy hneď netýkalo, ale potom som zobral rozum do hrsti a radšej som odcestoval. Keď som odcestoval bolo to legálne, vtedy na mňa ešte nebol zatykač," povedal.

Jeho cesta viedla do Thajska. Ako uviedol, bol na ostrove Koh Samui, kde má vily Boris Kollár. Mal tam požičovňu motoriek, kaviareň aj bordel. Práve na toto miesto podľa Bílyho chodili Slováci, ktorí utekali, rovnako ako on, pred spravodlivosťou. "Bol som tam aj so svojou pravou rukou, ale bolo tam veľa ľudí, čo sú v pátraní. Boli to chalani z Juhu Slovenska, takí skôr pre ekonomickú trestná činnosť," priblížil.

Pasca od Ferusa

Thajská rozprávka však netrvala dlho. Bíly sa nechal prehovoriť, aby sa vrátil na Slovensko. "Ferus mi stále vyvolával, “vráť sa späť miláčik všetko je už vybavené, poďme zarábať peniaze”. Tak som sa nechal prehovoriť a prišiel som naspäť. Bol som na Slovensku od piatka alebo od soboty a hneď z pondelka na utorok ma zobrali," opísal mafián. Myslí si, že v jeho zadržaní mal prsty práve Ľuboš Ferus, bývalý bos nitrianskeho podsvetia.

Zrada podsvetia

Hneď po tom, ako skončil Bíly v rukách polície, začal spolupracovať. Priznal, že cítil úľavu. Vo väzení mal však o to ťažšie podmienky. "Aj keď som bol v jednotke a tí spoluodsúdení vás berú inak, šuškajú si pred vami a tak. Fyzicky nikto nič nespravil, ale skôr také psychicky ťažšie to bolo, že vás všetci berú tak, že ste zradca, spolupracovník polície, alebo tak…," povedal.

Vyjadril sa, že v súčasnosti verí, že sa zmenil a začina nový život. Keďže je v podmienke, nesmie urobiť žiadny prešľap. Pod dohľadom probačného úradníka bude nasledujúce tri roky. "Ja mám probačný aj ochranný dohľad, takže to je úplne to najprísnejšie. To znamená, že musíte všetko hlásiť. Nájsť si prácu, zamestnať sa, viesť riadny život," vysvetlil pre spomínaný portál.

A aké sú plány niekdajšieho člena zločineckej skupiny? Momentálne pracuje ako vodič v Prahe u kamaráta. Podnikať sa údajne zatiaľ nechystá. Aj keď väčšinu času je v Českej republike, vracať sa musí aj na Slovensko. Vo viacerých prípadoch totiž stále figuruje ako svedok. "Je to ešte asi päť káuz, v ktorých som svedok a sú medzi nimi bohužiaľ aj vraždy, ale preto že je to živé vyšetrovanie, tak by som sa k tomu nerád vyjadroval. Je to napríklad desaťnásobná vražda pápayovcov v Dunajskej strede," uzavrel. Viac o krvavej poprave pápayovcov si prečítajte tu.