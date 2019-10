Hrôza v Skalici: Ročný chlapček padol z balkóna do pivnice, vrtuľník ho previezol do Bratislavy

SKALICA – Na jednom zo skalických sídlisk v pondelok dopoludnia zasahovali záchranári. Urgentnú pomoc potreboval ročný chlapec, ktorý následkom pádu z výšky približne dvoch metrov utrpel zranenie hlavy. Malý pacient bol zo skalickej nemocnice letecky transportovaný do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) ATE z Bratislavy bola v pondelok (21.10.) dopoludnia požiadaná o urgentný transport ročného dieťatka, ktoré následkom pádu z približne dvojmetrovej výšky utrpelo poranenie hlavy. „Malého pacienta si posádka prevzala v nemocnici v Skalici do svojej starostlivosti a v sprievode matky bol chlapček v stabilizovanom stave letecky transportovaný do vyššieho zdravotníckeho zariadenia – Národného ústavu detských chorôb v Bratislave,“ uviedli na svojom webe leteckí záchranári.

Zdravotný stav dieťaťa je neznámy

Ako pre topky.sk spresnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová, oznámenie na tiesňovú linku 155 prijali pred deviatou ráno. Podľa prvotných informácií malo dieťa vypadnúť z balkóna. „Na pomoc sme mu vyslali záchranárov, ktorí ho ošetrili a previezli do nemocnice. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, však viac informácií k zdravotnému stavu ani k priebehu zdravotníckeho zásahu nemôžem poskytnúť,“ uviedla Krčová.

Okolnosti, za akých došlo k nešťastiu, vyšetruje polícia

Chlapček sa podľa polície prepadol cez zábradlie balkóna do pivnice. „V súvislosti so zranením 14-mesačného dieťaťa v Skalici polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. K zraneniu dieťaťa došlo podľa doterajších zistení pravdepodobne tak, že prepadlo cez zábradlie balkóna do pivnice,“ objasnila trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. „Okolnosti, za akých došlo k jeho pádu a presne odkiaľ, polícia vyšetruje,“ dodala.