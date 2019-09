FOTO Trnavčan mal originálne vysvetlenie pre policajtov: Opitý sa vybral za láskou do Martina a...

TRNAVA - Opitý šofér uviedol policajtom vskutku originálnym dôvod, prečo si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Hliadka 35-ročného vodiča Felicie zastavila v nedeľu popoludní na Veternej ulici v Trnave. Trnavčan sa vybral za svojou láskou do Martina a... nezabudol sa poistiť. Ohrozil tak nielen seba, ale aj všetkých naokolo.

Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, pri dychovej skúške mu namerali 2,10 promile alkoholu v dychu. Policajtom to aj zdôvodnil, kým by vraj dorazil na miesto, tak by vytriezvel.

Zdroj: KR PZ v Trnave

Hliadka vodiča obmedzila na osobnej slobode. "Následne ho poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, keďže v takomto stave mohol ohroziť život a zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku," doplnila krajská policajná hovorkyňa. Triezvel nakoniec v policajnej cele, kde čaká na rozhodnutie súdu, pričom mu hrozí väzenie až na jeden rok.