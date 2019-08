VIDEO Smrť Henryho (†36) aj vyčíňanie šialenca: Rázny krok po tragédiách na obávanej Obchodnej ulici

BRATISLAVA - Zlepší sa situácia na obávanej Obchodnej ulici v Bratislave? Miesto, kde došlo k bitke, ktorá sa stala osudnou pre Filipínca Henryho Acordu (†36), a kde sa ešte koncom mája odohral zbesilý útok 35-ročného Martina, by sa malo stať bezpečnejším. Vo štvrtok tu slávnostne otvorili novú policajnú stanicu mestskej polície.

Stanicu zriadilo hlavné mesto v priestore, ktoré mu poskytla mestská časť Staré Mesto. Centrum Bratislavy má byť podľa slov primátora Bratislavy Matúša Valla vďaka otvoreniu novej stanice bezpečnejšie.

Unikát na Slovensku

Klientské centrum bude v novej policajnej stanici otvorené denne od 9:00 do 18:00. Zásahová jednotka v lokalite Obchodná ulica bude pôsobiť pravidelne od štvrtka do soboty medzi 19:00 a 7:00 nasledujúceho dňa. Podľa slov náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Mareka Gajdoša bude jednotka pozostávať z troch policajtov, z ktorých dvaja budú hliadkovať v uliciach a jeden bude sledovať výstupy z kamier a navigovať hliadku do epicentra rodiacich sa konfliktov na miestach, na ktoré práve nemajú výhľad.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Na Slovensku je takáto stanica unikát. Bude mať viacero funkcií. Bude slúžiť ako klientské centrum, bude tu sídlo zásahovej jednotky mestskej polície, víkendové operačné stredisko, ale zároveň tu bude aj priestor, v ktorom sa budú stretávať tí, ktorí sa na riešení problémov na Obchodnej ulice podieľajú. Máme tu takzvanú klubovňu mestskej polície, kde sa onedlho začnú napríklad hodiny anglického jazyka pre členov mestskej polície," uviedol Vallo s tým, že na túto stanicu môžu prísť obyvatelia nahlásiť protiprávne konanie. Do tejto stanice takisto putuje signál z kamier, ktorými je podľa slov Valla pokryté už 100-percentné územie Obchodnej ulice a Kollárovho námestia.

Obávaná ulica

Dôvodom zriadenia novej stanice je vysoká kriminalita v tejto lokalite. Ešte v marci poslanci mestskej časti Staré Mesto jednomyseľne schválili žiadosť Matúša Valla o vrátenie zverenej nehnuteľnosti na Obchodnej ulici 29, kde stanica vznikla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V kritickom čase počas víkendových nocí je a bude verejný poriadok zabezpečovaný nepretržitou prítomnosťou hliadky v uliciach tejto lokality," povedal Marek Gajdoš. Podobnú situáciu rieši mestská polícia aj v mestskej časti Vrakuňa v tzv. Pentagone. "V tejto lokalite sú požiadavky na výkon služby náročnejšie v porovnaní s bežným výkonom služby. Z tohto dôvodu budú policajti absolvovať špeciálnu výučbu," uviedol Marek Gajdoš. S výkonom služby v Pentagone budú vypomáhať práve policajti, ktorým je zverená aj bezpečnosť lokality Obchodnej ulice.

Útok na Obchodnej: Zranenie utrpelo aj 15-ročné dievča. Zdroj: FB/Polícia SR

Obchodná ulica v Bratislave dlhodobo patrí medzi miesta s najvyššou kriminalitou v meste. Vlani v máji práve po agresívnom útoku na Obchodnej ulici zomrel Filipínec Henry Acorda. Tento rok 31. mája v tejto lokalite polícia postrelila muža, ktorý sa v centre mesta vyhrážal ľuďom nožom. Muž mal predtým napadnúť zamestnanca bezpečnostnej služby Finančnej správy. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, pri zásahu policajtov bolo zranené aj 15-ročné dievča.

