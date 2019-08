Desivé FOTO Z mladíkovej audiny zostala kopa šrotu: Pri Michalovciach spravil vážnu chybu

Pondelkové ráno v Košickom kraji poznačila hrôzostrašná dopravná nehoda. Polícia predpokladá, že 19-ročný vodič v Audi A3 neprispôsobil svoje schopnosti a rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a s vozidlom zišiel do lesného porastu. „Vodiči, rešpektujte dopravné značenie pri cestách a nepreceňujte svoje schopnosti,“ zdôraznili muži zákona.

Z auta zostala kopa šrotu. „Aj napriek hrozivo vyzerajúcemu vozidlu vodič z auta vystúpil sám, no so zraneniami bol prevezený do nemocnice,“ opísala incident košická polícia.

Nešťastie sa stalo v pondelok ráno medzi mestami Veľké Kapušany (okres Michalovce) a Kráľovský Chlmec (okres Trebišov), presnejšie v úseku cesty, ktorá je dopravnými značkami označená ako rizikový úsek s nerovnosťou na vozovke.

Mladý vodič bol v čase nehody triezvy, čo preukázala dychová skúška na alkohol. Predbežná škoda bola vyčíslená na 7000 eur.