Potrestali syna za vyhrážky matke: Tyran Alexander strávi vo väzení takmer päť rokov

BANSKÁ BYSTRICA - Trest odňatia slobody na štyri roky a osem mesiacov nepodmienečne za zločin porušovania domovej slobody a vyhrážanie matke potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 56-ročného Alexandra Farkaša. Opitý násilím vnikol do bytu matky, vulgárne jej nadával a hrozil zabitím.

Do bytu 75-ročnej matky Kataríny v Jelšave sa opitý Farkaš dobýjal začiatkom februára tohto roku. Pritom mal policajný zákaz na desať dní do bytu matky chodiť, pretože sa k nej nevhodne správal. Tým spáchal okrem zločinu porušovania domovej slobody a nebezpečného vyhrážania aj prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Farkaša po incidente zadržali a sudca ho vzal do väzby.

Na Okresnom súde v Revúcej Farkaš priznal iba marenie výkonu, ale z ostatných skutkov ho usvedčila matka, jej vnuk a sused. Matka označila syna za tyrana a vypovedala, že žil z invalidného dôchodku, ktorý bol schopný prepiť za dva dni. Sústavne od nej požadoval peniaze a keď ich nedostal, tak ju bil. Znalkyňa z odboru psychiatrie konštatovala u Farkaša závislosť od alkoholu a poruchu správania, zavinenú jeho užívaním. Jeho ovládacie schopnosti však alkoholom neboli patologicky zmenené. Vzhľadom na odmietavý a nekritický postoj Farkaša znalkyňa jeho protialkoholické liečenie nenavrhla. Podľa svedkov bol Farkaš viac opitý, ako triezvy.

Prvostupňový súd uznal Farkaša za vinného v plnom rozsahu obžaloby a vymeral mu trest štyri roky a osem mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Priťažilo mu, že svojím konaním spáchal viacero trestných činov, že konanie voči matke neoľutoval a v minulosti bol dvanásťkrát súdne trestaný za majetkovú aj násilnú trestnú činnosť, vrátane ublíženia na zdraví svojej rodičke.

Voči rozsudku sa Farkaš odvolal a požadoval trest miernejší, ale krajský súd mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu hneď nariadil výkon trestu. Farkaš si ho odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.