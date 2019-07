ONLINE Rusko sa rozčertil na súde: Tu sa dá vybaviť aj úmrtný list a neznamená to, že ste mŕtvy

15:16 Vyjadrenia po skončení piateho dňa hlavného pojednávania

15:08 Pojednávanie bude pokračovať zajtra. O tom, či sa bude čítať komunikácia Kočnera zo šifrovanej aplikácie Threema, rozhodne senát neskôr, zrejme zajtra.

15:07 Zajtra mal vypovedať Peter Tóth ako svedok, ale sudca hovorí, že doručenie predvolania bolo neúspešné. Doma polícia zastihla len jeho syna, ktorý povedal, že je v zahraničí.

Nepríde ani Jozef Dučák, ktorý bol tiež predvolaný, ale ospravedlnil sa, že je v zahraničí na liečení. "Budem žiadať aj ospravedlnenie," povedal predseda senátu s tým, že Dučák sa ospravedlnil len včera.

15:04 Súdne pojednávanie predseda senátu prerušil uprostred čítania listín s tým, že sa bude pokračovať inokedy.

14:37 O tom, či sa komunikácie, ktoré Šanta na predošlých pojednávaniach predložil, budú čítať, ešte senát nerozhodol. Môže za to aj obhajoba, ktorá listiny číta veľmi podrobne, akoby sa snažila natiahnuť čas.

14:33 Po krátkej prestávke pokračuje pojednávanie čítaním ďalších listín. Na Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa dostavil opäť aj Štefan Agh, ktorý si prišiel pozrieť priebeh pojednávania.

"Ak pán Kočner dovolí, tak tú komunikáciu zverejním ja. Hovoril som, nech sa ho opýtajú," povedal pri príchode.

14:17 Pred ďalším čítaním listín nasleduje krátka prestávka, počas ktorej sa senát aj poradí, čo bude ďalej.

14:14 Prokurátor Ján Šanta namieta, aby sa nečítali skutočnosti, ktoré nesúvisia a prípadom a zbytočne sa tak nenaťahovalo pojednávanie. Reagoval tak na Martina Pohoveja.

14:13 Po adovkátovi Martinovi Pohovejovi si slovo opäť zobral obžalovaný Pavol Rusko, ktorý sa k listinám vyjadruje. Reaguje aj protistrana.

14:02 Pohovej aj naďalej číta listiny.

13:54 Pokračuje sa v čítaní listín, tentoraz má slovo Martin Pohovej. Ten sa pred súdom vyjadruje málo, väčšinou nemá žiadne otázky.

13:53 "Tu na Slovensku sa vie vybaviť aj úmrtný list na papieri a neznamená to, že niekto zomrel," povedal Rusko na margo nepresného účtovníctva,

13:39 Listinné dôkazy číta obhajoba. Napríklad komunikáciu Sylvie Volzovej so súdom.

13:33 Vyjadruje sa Pavol Rusko. "O zmluve s pánom Beňačkom nikto nevedel a nikde nefigurovala. Nemali sme o nej informácie a aj napriek tomu, ako vidíme, existuje," povedal Rusko.

13:25 Šanta oznámil, že čo sa týka listín, z jeho strany je to všetko. "Ostáva ešte komunikácia, čo som predložil," propomenul senátu.

13:21 Prokurátor Šanta pokračuje v čítaní listín, konkrétne zmlúv, ktoré s prípadom súvisia.

13:15 Po obednej pauze pokračuje pojednávanie. Súd by mal rozhodnúť, či a kedy sa budú čítať komunikácie, ktoré predložil prokurátor Ján Šanta.

11:47 Nasleduje obedná prestávka.

11:45 Rusko je opäť rozčúlený a zvyšuje hlas. "Netrepme všade, že licencia nebola ohrozená. Na čom mala Markíza vysielať, na gume od gatí?" povedal obžalovaný.

11:35 Slova sa ujal Pavol Rusko. "Je nezmysel hovoriť, že Markíza nemala žiadnu hodnotu," hovorí. Opäť opakuje, že to, že niečo nebolo niekde zachytené, že to neexistovalo. Odvoláva sa na to, že v účtovníctve nebolo zaznačených veľa vecí. "Bola taká doba," povedal Rusko.

11:23 Šanta pokračuje v čítaní listín. Prokurátor včera predložil komunikáciu zo šifrovanej aplikácie Threema, ktorú získali z mobilu Mariana Kočnera. Má ísť o prepis správ medzi Norbertom Bödörom a Kočnerom.

Minulý týždeň Šanta predložil komunikáciu medzi Kočnerom a Aghom. Agh vypovedal ako svedok a na pondelkové pojednávanie tiež prišiel medzi verejnosť. Povedal, že po svojej výpovedi sa rozhdol, že prípad bude sledovať a robiť si poznámky.

11:14 Pokračuje sa v čítaní listín, slovo mal aj Rusko. Ten zopakoval, že jeho bývalá spoločníčka Sylvia Volzová, spôsobila obrovské riziko pre firmu.

11:12 Na pojednávanie prišiel medzi verejnosť právnik Norberta Bödöra Adrián Kucek. Denníku N povedal, že na pojednávanie ho neposlal Bödör, ale podľa neho je to zaujímavá kauza.

"Zrušili mi pojednávanie, tak som sa prišiel pozrieť“ povedal portálu.

10:55 Po prestávke pokračuje pojednávanie, prokurátor Šanta číta ďalšie listiny. Ide o rôzne zmluvy a iné.

10:33 Nasleduje krátka prestávka.

10:27 "Pani Doehring bola finančná riaditeľka Slovenskej televíznej spoločnosti, v konečnom dôsledku nemala žiadne relevantné informácie. Dávam do pozornosti, že licencia bola ohrozená v tom čase," zdôraznil Rusko.

10:26 Rusko tvrdí, že v roku 2000 nepovažoval za potrebné dávať zmenky do poznámok. "Má to aj iný dôvod, o ktorom ešte budem hovoriť, ale nie dnes," povedal Rusko.

10:25 Predseda senátu ukončil výsluch svedkyne. Slovo a opäť Pavol Rusko.

10:22 Po otázkach od advokáta Daniela Lipšica, má ešte niekoľko doplňujúcich Michal Mandzák.

10:15 Doehring opvovedá, že ak by Rusko o zmenkách vedel, tak by svoj podiel predal za oveľa vyššiu sumu.

10:10 "Ak si o zmenkách nevedela, znamená to, že neexistovali?" pýta sa Rusko svoju obľúbenú otázku. Opäť sa strhne vlna protestov.

10:05 Rusko sa pýta, odkiaľ by svedkyňa mala vedieť o zmenkách, kto by jej o nich mal povedať v roku 2000. Protistrana namieta, že je to špekulatívna otázka, v súdnej sieni to na chvíľu ožíva. Rusko otázku preformuluje. "Očakávala by som, že by pán Rusko informoval Radu zástupcov," odpovedá svedkyňa.

10:02 Otázky teraz kladie Pavol Rusko. Pôsobí agresívne a nahnevane, so svedkyńou si tyká.

09:54 Doehring hovorí,že sa nepodieľala na úctovnej závierke v roku 2000.

09:51​ Mandzák sa pýta, či svedkyňa figurovala aj v spoločnosti Gamatex, odpovedá kladne. Bola tam konateľkou.

09:50 Para predkladá svedkyni listiny o zlúčení Markízy a Slovenskej televíznej spoločnosti v roku 2006. Pýta sa, ako mohla STS vykazovať zisk, keď sa zlúčila s Markízou. "Zisk bol až po zlúčení," odpovedá Doehring.

09:42 Slovo si zobral obhajca Mariana Kočnera, Michal Mandzák. Ten chce nadviazať na otázky prokurátora Šantu.

09:41 Marek Para sa svedkyne pýra aj na Ruskovu vtedajšiu spoločníčku Sylviu Volzovú.

09:40 Pavol Rusko počas výpovede svedkyne nevyzerá spokojný a často nesúhlasne krúti hlavou, pričom si zapisuje poznámky.

09:33 Doehring teraz kladie otázky Marek Para, ten sa jej pýta na Gamatex, či eviduje nejaké súdne spory.

09:30 "Ja by som to brala ako trestnoprávnu zodpovednosť, ak by som o zmenkách vedela a nezaevidovala ich do účtovníctva," povedala Doehring.

09:28 Prokurátora zaujíma, aký vzťah mala svedkyňa s Pavlom Ruskom a jeho manželkou Vierou. "Pracovné vzťahy sme mali dobré," povedala s tým, že Viera Rusková sa jej nikdy o zmenkách nezdôverila. Rusko dlhodobo tvrdí, že jeho manželka o nich vedela.

09:15 Doehring, ktorá pôsobila v Markíze ako finančná riaditeľka, vypovedá, že o zmenkách sa dozvedela z tlače v roku 2016. "Neriešila som to nijako, v Markíze som skončila v roku 2011," povedala.

09:12 Senát má dnes rozhodnúť aj o tom, či sa komunikácie, ktoré predložil Ján Šanta, budú čítať pred verejnosťou.

09:08 "Poznám pána Ruska a pána Kočnera som určite niekde videla," povedala Doehring.

09:07 Svedkyňa zložila prísahu a prokurátor Ján Šanta ju vyzval na to, aby povedala, v akom vzťahu a koho pozná z účastníkov konania.

09:00 Začalo sa v poradí piate pojednávanie v trestnej veci falšovania zmeniek, z ktorého sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Na pláne je vypočutie svedkyne Radky Doering, ktorá prišla na pojednávania v polhodinovom predstihu.

V poradí štvrté hlavné pojednávanie v kauze falšovania miliónových zmeniek prinieslo ďalšie prekvapenia. Prokurátor Ján Šanta už na minulom pojednávaní, keď ako svedka vypočúvali Kočnerovho spoločníka Štefana Agha, navrhol ako dôkaz komunikáciu, ktorá má pochádzať zo šifrovanej aplikácie Threema. Malo ísť o prepis správ medzi Kočnerom a Aghom.

Kočnerovi a Ruskovi advokáti žiadali, aby sa prepis nedostal do médií a senát tak má rozhodnúť, či sa komunikácia bude vôbec čítať. Šanta však z rukáva vytiahol ďalší tromf. Má ísť o ďalší prepis komunikácie, tentoraz medzi Kočnerom a Norbertom Bödörom. Aj voči tejto komunikácii advokáti protestovali.

Mafia v najvyšších kruhoch

Okrem prepisov komunikácie však Šanta predložil aj schému Kočnerovej komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema. "Teraz to môžem povedať, proste na Slovensku, aj z tej komunikácie to jednoznačne vyplýva, fungovala zločinecká skupina zložená aj z vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorá spolupracovala dlhodobo s organizovaným zločinom a bielymi goliermi na Slovensku," vyhlásil Lipšic po skončení pondelkového pojednávania. "Je to veľmi smutné čítanie," dodal.

A aj napriek tomu, že je táto skupina v súčasnosti podľa Lipšica výrazne paralyzovaná, stále existuje. "Sudcovia, prokurátori a aj policajti sú mnohí ešte vo svojich funkciách," povedal Lipšic. Kočner si síce komunikáciu vymazal, no ako podotkol Lipšic, aj vymazané správy a aplikácie sa dajú obnoviť.