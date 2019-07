Adam, ktorý mal zadovážiť zbrane na vraždu prokurátorov, je spájaný s kyselinovým útokom v Nových Zámkoch

Jeho priezvisko muži zákona zatiaľ nezverejnili, vychádzali z neho ale vyšetrovatelia, keď plánovali zaistenie kšeftárov so zbraňami a hľadali pre akciu vhodný krycí názov. Napokon jej dali meno "Virtuóz".

Adama H., ktorý na základe objednávky od údajného sprostredkovateľa vraždy prokurátora Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a novinára Jána Kuciaka, zabezpečil dva samopaly vzor 61 škorpion, je pravdepodobne v príbuzenskom vzťahu s bývalým partnerom mladej ženy, ktorú 12. apríla v Nových Zámkoch pri rannej prechádzke so psom napadol maskovaný muž a polial ju kyselinou. Adriana Fujaszová mala len 39 rokov, keď zraneniam po útoku podľahla. O Adamovom prepojení na Adrianinho expartnera informovala televízia JOJ.

K útoku žieravinou došlo skoro ráno na sídlisku v Nových Zámkoch. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

​Tá uvádza, že polícia pracovala s verziou, že za útokom môže stáť bývalý partner mladej ženy. Adriana s Danielom H. pôsobila v spoločnej firme, v ktorej podľa Obchodného registra SR boli obaja konateľmi. „Mali spolu nezhody, ich známi novinárom po útoku tvrdili, že expartner jej dlhodobo robil zle. Údajne išlo o ekonomické záležitosti spoločnej firmy. Na deň, keď si útočník počkal na svoju obeť, má alibi. Bol mimo Slovenska,“ píšu noviny.sk.

Muž, ktorého polícia podozrievala, že môže vedieť zásadne skutočnosti o kyselinovom útoku na svoju expartnerku, má rovnaké priezvisko ako Adam, obvinený v prípade nedovoleného ozbrojovania s trojicou Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Zoltán Adruskó v prípade Kuciak.

Alena Zsuszová, Zoltán Andruskó a Tomáš Szabó (vpravo). Zdroj: SITA/Jakub Julény, FB/Zoltán A., Topky/Jan Zemiar

Otec a syn?

Podľa portálu by malo ísť o otca so synom. Adam H. a Daniel H. okrem spoločného priezviska spájala spoločná firma. „Expartner nebohej Adriany má syna, ktorého aj vek aj povolanie je totožné s obvineným Adamom H,“ zistila Tv JOJ, ktorá oslovila políciu so žiadosťou o potvrdenie tejto informácie. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné odpovedať na vaše otázky,“ odpovedalo tlačové oddelenie polície.

Na mieste zostala po útoku kyselinou kôpka vecí. Adriana si pomoc zavolala sama. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky ​

Zbrane mali byť použité na vraždu prokurátorov

Adam H. podľa vyšetrovateľa zadovážil na likvidáciu prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho samopaly. Tie predal v roku 2017 a 2018 údajnému sprostredkovateľovi vrážd Zoltánovi Andruskóovi. Podľa polície financovala nákup zbraní obvinená Alena Zsuzsová, ktorá má byť spoluobjednávateľkou vraždy Jána Kuciaka.

Pre vraždu novinára je od tohtoročného 8. marca obvinený v pozícii objednávateľa aj viacnásobne trestne stíhaný Marian Kočner. Ten mal s Jánom Kuciakom verejne otvorený spor, lebo mu nepáčilo, že novinár sa podrobne venuje jemu podnikaniu. Kočnera polícia stíha pre dane, vraždu, falšovanie cenín, podozrivé prevody nehnuteľností, ale aj pre poškodenie veriteľov.

Je obžalovaný pre falšovanie miliónových zmeniek, pre ktorej je od leta 2018 v najprísnejšej forme väzby - v Leopoldove.