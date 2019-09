Muž bol nezvestný 17 rokov: FOTO Hororový nález v lese, manželka Katka mala naplánovať jeho popravu

Polícia vyšetrila starú vraždu. Pred 17 rokmi bolo vyhlásené pátranie po Steveovi K. z Nemecka, ktorý býval so svojou slovenskou manželkou v Banskej Bystrici-Rakytovciach. Svetlo do prípadu vniesol objav v máji tohto roku, kedy sa našli mužove kosti. Dôvod Steveovho zmiznutia roky poznal len úzky okruh ľudí.

Podľa zistení polície mal Steve s manželkou nezhody. Žena sa ho zrejme preto chcela zbaviť. Manželské nezhody by sa tak skončili a dostala by sa k jeho majetkom. „Klasický dôvod vraždy, ktorú mala naplánovať s ďalšou osobou pár dní pred Vianocami 2002,“ uviedli zástupcovia zákona.

Katarína mala svojho muža najskôr omámiť liekmi v nápoji. Následne mali prísť vykonávatelia vraždy. „Do domu sa mali dostať dverami, ktoré mala nechať pootvorené. Stevea mali zbiť a zviazať plachtami, naložiť do kufra auta a odviezť do lesa,“ priblížila polícia.

Nemec sa snažil zachrániť. Po ceste sa ešte prebral a vykopol zadné sedadlá auta. Veľmi mu to však nepomohlo. Muži, ktorí ho viezli, ho mali údermi do hlavy priviesť do bezvedomia. Keď dorazili do lesa, teda na miesto, kde sa ho mali zbaviť, mlátili ho, až dokým sa nehýbal a až pokiaľ prestal komunikovať. Mali ho vliecť hlbšie do porastu a po ceste ho mal jeden z mužov bodnúť do krku.

Chrčiaceho a umierajúceho Stevea v ľahkom oblečení v decembrovom chlade mali zahrabať konármi. Ako strácal krv, odchádzal z neho aj život a nikto mu už nepomohol. „Následne sa mali zbaviť aj auta, ktoré mali umyť a zbaviť stôp. V Ostrej Lúke poliate benzínom zhorelo do tla,“ pokračuje v opise ohavnej vraždy polícia. A ako už podľa nej býva zvykom, páchateľ sa vracia na miesto činu. „Popravčia čata sa mala v roku 2003 vrátiť k telu Stevea s cieľom premiestniť ho na iné miesto,“ doplnili strážcovia zákona s tým, že časti tela boli objavené v máji tohto roku. O pár dní mal kriminalistický expert jasno. Pozostatky patrili Steveovi.

Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry z vraždy obvinil trojicu osôb. „Katarínu K. (42), Mareka S. (40) a Herberta P. (38), ktorým v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov, prípadne výnimočný trest,“ uzavrela polícia s dodatkom, že všetci sú už vo väzbe.