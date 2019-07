VIDEO Českí turisti, ďakujeme! Vyčíňanie v Slovenskom raji má dohru, prvý krok polície

Prečítajte si aj: Hov*dá, odkazujú ľudia českým turistom: VIDEO nebezpečných manévrov v Slovenskom raji, ohrozili aj deti

​​ Zdroj: Reprofoto:Facebook/Turistika na Slovensku

Košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že za účelom eliminácie podobného správania sa turistov bude vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi iniciovať stretnutie správy Národného parku Slovenský raj, Horskej služby a Policajného zboru.

"V súvislosti s Vami uvedeným prípadom spišskonovoveskí policajti doposiaľ neprijali žiadne oznámenie, avšak o udalosti už mali vedomosť, ktorú získali monitorovaním sociálnych sietí. Polícia takýto spôsob turistiky odsudzuje," vyjadrila sa pre topky.sk.

Polícia je povinná reagovať

Podľa slov Ivanovej sa ojedinele stáva, že turisti nerešpektujú návštevný poriadok, preceňujú svoje sily, alebo vyslovene hazardujú so zdravím alebo životmi seba samých, prípadne ohrozujú ostatných turistov, čo bol aj tento prípad. "Policajný zbor priamo nezasahuje v Národnom parku Slovenský raj, v prípade, ak by však došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, je polícia povinná reagovať," dodala.

Ako sa však správať v podobných prípadoch? "Je to individuálne, nikdy neviete, ako bude reagovať turista, ktorý takto hazarduje pri jeho fotení, kamerovaní, alebo upozorňovaní. Musíte počítať tiež s dĺžkou času, ktorý by trval polícii do príchodu na miesto. Takéto konanie je však vhodné oznámiť Horskej službe, prípadne Policajnému zboru, aby sa predišlo mimoriadnym udalostiam," priblížila ďalej Ivanová.

"V zmysle zákona č. 544/2002 zákona o horskej záchrannej službe (§ 11 ods. 2 písm. b) môže byť osobe, ktorá nerešpektuje povinnosť správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb uložená sankcia do výšky až 331 €," uzavrela.

K udalosti v Slovenskom raji, konkrétne v oblasti Suchá Belá, došlo ešte počas minulého víkendu. Správanie turistov odsúdil aj riaditeľ správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil. Poznamenal, že video ho poriadne prekvapilo a s podobným prípadom sa nestretol za 25 rokov svojej praxe. "Vôbec to nie je bežná prax, ale nehoráznosť a arogancia," vyjadril sa s tým, že miesto patrí ku kritickým úsekom, keďže je jedno z najnavštevovanejších v Slovenskom raji.