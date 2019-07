Hov*dá, odkazujú ľudia českým turistom: VIDEO nebezpečných manévrov v Slovenskom raji, ohrozili aj deti

Konanie "odvážlivcov" zachytila na kameru Andrea, ktorá sa o čudesný zážitok podelila na sociálnej sieti. Priblížila, že situácia sa odohrala v Národnom parku Slovenský raj, v oblasti Suchá Belá.

"Neviem teda, neabsolvujeme takéto túry a preto otázka. Toto asi nebude nič normálne, či??? Českí turisti si teda povedali, že oni v rade čakať nebudú, pchali sa medzi ľudí, ktorí teda niektorí mali čo robiť na rebríkoch. Keď si všimnete druhé video, vopchali sa presne pred otecka, ktorý niesol na chrbte dcérku. A samozrejme... Vybavení do hôr, športové sandále a tenisky," opísala svedkyňa.

Nehoráznosť a arogancia

Video na sociálnej sieti rozprúdilo vášnivú diskusiu o nezodpovednosti na horách. Muži si vyslúžili prívlastky ako hov*dá, na ich adresu však padli aj omnoho horšie slová. Správanie turistov odsúdil aj riaditeľ správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil. Poznamenal, že video ho poriadne prekvapilo a s podobným prípadom sa nestretol za 25 rokov svojej praxe. "Vôbec to nie je bežná prax, ale nehoráznosť a arogancia," vyjadril sa s tým, že miesto patrí ku kritickým úsekom, keďže je jedno z najnavštevovanejších v Slovenskom raji.

V prípade, že sa sem rozhodnete ísť, treba vopred počítať s tým, že pred vami môže byť menej zdatný turista či dieťa. Mužom podľa Dražila absolútne chýbala slušnosť a ohľaduplnosť voči iným. Už z videa je podľa neho viditeľné, že okolie bolo poriadne šokované a v strese z toho, čo muži robia. Možno práve preto nik nezasiahol.

Čo radí Horská záchranná služba?

Keďže je jasné, že byť pri každom incidente do pár minút je v ťažkom teréne takmer nemožné, je potrebné, aby arogantných turistov napomenuli svedkovia ich správania. "Pri konaní turistov, ktoré môže viesť k ohrozeniu ich zdravia či života a pri ohrozovaní iných turistov, čo sa v tomto prípade dialo, je podľa nás dôležité rázne upozorniť týchto turistov hneď pri čine, apelovať na ich nezodpovenosť, možnosť pádu a ohrozenie života nielen ich ale aj ostatných," vyjadrila sa Horská záchranná služba.

Vo veľmi vážnych prípadoch sa však môžete obrátiť aj na políciu. "V prípade, že by došlo k ohrozeniu na živote alebo k ujme na zdraví, tieto záležitosti samozrejme patria do kompetencie policajného zboru," potvrdila košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Uviedla, aj to, že ak by niekto podal trestné oznámenie, polícia je zo zákona povinná podnet preveriť.