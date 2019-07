Brutálna bitka v srdci Bratislavy: FOTO Chuligánov zadržali vyše sto, Slováci ich zvozili pod čiernu zem!

BRATISLAVA – Včerajšie futbalové chuligánstvo si vyžiadalo zásah 106 policajtov. Ich prezident avizoval, že o pripravovanej potýčke chuligánov vedeli, no útoku včas zabránili. Po zápase Slovana proti tímu z Čiernej Hory sa však na Ventúrskej ulici stretli Poliaci a Bulhari, s čím polícia zrejme nerátala. Vtedy sa strhla hromadná bitka futbalových chuligánov. Množstvo Slovákov drsnou kritikou nešetrilo ani na účet polície.

Včera hral Slovan proti tímu z Čiernej Hory. Polícia potvrdila, že mala informácie, že tento zápas budú chcieť narušiť fanúšikovia úplne iných mužstiev z Poľska a Holandska. No vďaka mimoriadnym opatreniam k tomu nedošlo. Po zápase sa v centre mesta ale náhodne stretli Poliaci a Bulhari, ktorí mali navštíviť dnešný zápas svojho tímu v Ružomberku. Polícia po začatí bitky promptne zasiahla. „Odsudzujem takéto správanie, ktoré nemá so športom nič spoločné a som toho názoru, že nemá ani miesto v civilizovanej spoločnosti,“ zdôraznila ministerka vnútra Denisa Saková

„Príslušníci Policajného zboru operatívne monitorujú pohyb futbalových fanúšikov pri takzvaných rizikových zápasoch. Napriek tomu, že včera došlo k náhodnému stretu dvoch táborov, policajti zasiahli rýchlo a situáciu zvládli profesionálne,“ zhodnotil akciu policajný prezident Milan Lučanský.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Nasadených bolo 106 policajtov a ďalších 24 policajtov eskortovalo zadržaných. Zaistených a zadržaných bolo 107 osôb, pričom 56 z nich bolo obvinených z výtržníctva, konkrétne 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Muži zákona ďalej spresnili, že bolo zaistených 51 Bulharov, ľahko zranených bolo 8, a to z táborov fanúšikov.

Zdroj: Topky.sk

Slováci na chuligánoch nenechali nitku suchú

Polícia v priebehu včerajšej noci zverejnila niekoľko príspevkov týkajúce sa zásahu jej mužov. Nahromadilo sa pod nimi množstvo komentárov. Viacerí Slováci agresívne správanie futbalových chuligánov ostro odsúdili.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Poriadne im naložila Zuzana. „Chlapci si doma robia proťáčiky (proteínové nápoje, pozn. red.), potom zdvihnú párkrát činku, dajú tetovačku a keď idú do ulíc, tak si myslia, že sú veľkí frajeri a pritom sú len hlúpa banda primitívov... Ak sú to cudzinci, tak rozhodne ich už nepúšťať k nám,“ odkázala žena. „Dúfam, že ste im riadne naložili s obuškami po tých sprostých gebuliach,“ okomentoval Martin.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Božena vidí problém v tom, že muži dneška už jednoducho nevedia, čo zo sebou. „Ak si dnešná mládež nemá kde vybíjať energiu, je načase, či by nebolo treba opäť zaviesť povinnú vojenskú službu, aspoň na jeden rok. Aspoň by sa z chlapcov stali chlapi, nie tie dnešné bábovky, čo nevedia ani kosačky naštartovať, naučili by sa aj pokore, poslušnosti, úcte a mnohému, čo tejto benevolentnej mládeži chýba. Veľmi chýba. Gratulujem k zásahu, plne podporujem a schvaľujem, aj keby dostali obuškovú pamiatku,“ vyjadrila sa Slovenka. „Háveď vymletá,“ dodal rozhorčený Peter.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Incident nenechal chladnou ani Darinu z Česka. „Gumoliečba 3x denne by určite pomohla. V skupine sú hrdinovia jednotlivci obyčajní burani a zbabelci.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Padla však aj kritika na účet polície. „Na tento, a všetky podobné zásahy by ste mali vystaviť faktúru a poslať ju futbalovým fanúšikom,“ napísal Marko. „Dať im zaplatiť škody, ktoré spôsobili, a dnes ani Bulharov ani Poliakov nepustiť na štadióny,“ reagoval Dušan.

„Doživotný zákaz vstupu do našej krajiny a nechať ich všetko upratať a pekne zaplatiť celu akciu polície,“ pridal sa Ján.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Neviem, prečo sa navážate do policajtov. Určite vedeli, že tu budú fanúšikovia aj chuligáni, ale nie je to na ich rozhodnutí, kde budú. Pravdepodobne majú niekoho, kto im povie, kde majú byť... Dobrá práca, každý mal dostať výchovnú,“ zastal sa mužov zákona Juraj.

Šéf bratislavskej samosprávy

Matúš Vallo vo svojej pohotovej reakcii, ktorá prišla niekoľko minút po bitke, uviedol, že „nikdy nepochopím ľudí, ktorí spájajú šport, zábavu alebo relax s násilím a ničením všetkého, čo im príde do cesty. Nikdy.“ Zároveň vyjadril ľútosť poškodeným stranám.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Nechcem špekulovať, či niekto podcenil situáciu alebo ako sa takto mohla vymknúť kontrole, to sú otázky hlavne na políciu. Ja nateraz vyjadrujem hlavne ľútosť nad zničeným majetkom a len veľmi dúfam, že neprišlo k ujme na zdraví nevinných ľudí, ktorí si nič netušiac prišli užiť do mesta príjemný letný večer,“ povedal primátor Bratislavy s tým, že v spolupráci so Starým Mestom zabezpečujú upratovanie, monitorovanie škôd a odstránenie následkov tejto bitky.

"Aj keď v meste to už ráno vyzeralo, že sa nič nestalo, tak sa stalo. Ľudská hlúposť a agresivita znovu ukázala, čoho je schopná," dodal dnes Matúš Vallo na facebooku.

Polícia na dnešný futbalový zápas dohliadne

V súvislosti s futbalovým stretnutím medzi mužstvami MFK Ružomberok a PFC Levski Sofia (štvrtok 11. júla 2019) pripravilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany života, zdravia, majetku, verejného poriadku, zamedzeniu výtržností a diváckeho násilia v okolí futbalového štadióna a v meste Ružomberok.

Policajti budú dohliadať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svoju pozornosť zamerajú hlavne na okolie futbalového štadióna, kde budú riadiť a usmerňovať cestnú premávku. Najmä v blízkom okolí futbalového štadióna treba počítať so zhustenou cestnou premávkou.

Polícia žiada futbalových fanúšikov, ako aj širokú verejnosť o trpezlivosť a dôsledné rešpektovanie pokynov policajtov. Zápas sa koná dnes o 18:30 na štadióne MFK Ružomberok na Žilinskej ceste 21 v Ružomberku.