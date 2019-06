AKTUÁLNE Marian Kočner stiahol svoju žiadosť o prepustenie z väzby

BRATISLAVA - Od rozhodnutia Najvyššie súdu, ktorý poslal Mariana Kočnera do väzby, uplynul už takmer rok. Odvtedy súdy riešili niekoľko žiadostí o jeho prepustenie. Svoju poslednú žiadosť však stiahol.

Kočnera vo štvrtok previezli z Leopoldova do Bratislavy na policajné prezídium. Tam ho niekoľko hodín vypočúvali v súvislosti s vraždou Jána Takáča a inými vraždami v Bratislavskom kraji. V utorok mal Kočner vypovedať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, ktorý mal rozhodovať o jeho ďalšej žiadosti o prepustenie. Podľa informácií RTVS však svoju žiadosť stiahol.

"Súd zatiaľ nemá oficiálnu vedomosť o stiahnutí žiadosti," povedala pre Topky hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Z výsluchu s úsmevom

Kočnera do Bratislavy priviezli kukláči za prísnych bezpečnostných podmienok. Polícia neskôr zverejnila video, ako ho odvážajú. Kočner v dobrej nálade pri nastupovaní do auta a s putami na rukách zakýval do kamery.

Zdroj: FB/Polícia SR

Pri odchode z policajného prezídia sa nášmu fotografovi podarilo zachytiť okamih, ako Kočner zdraví novinárov s úsmevom a ukazuje im znak víťazstva. Podnikateľ je momentálne obvinený z ekonomických trestných činov, medzi ne patrí aj falšovanie zmeniek TV Markíza. Okrem toho čelí aj obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Podľa vyšetrovateľov to mal byť práve on, kto si likvidáciu novinára objednal.