Hotová nočná mora! VIDEO Akcia ako z filmu: Umývači okien uviazli na plošine, išlo o život

OKLAHOMA - Tomu sa hovorí z pekla šťastie. Umývači okien išli do práce tak, ako každý deň. Nevedeli však, čo ich v ten deň čaká. S umývačmi okien sa totiž odtrhla plošina, práve keď pracovali na 50. poschodí. Plošina sa s nimi zmietala do všetkých strán vo výške takmer 260 metrov.

Desivé zábery z odtrhnutej plošiny okamžite obleteli internet. Dramatická záchrana umývačov okien okien z Oklahoma City mohla dopadnúť tragicky, no našťastie ich však zachránili hasiči. S umývači sa odtrhla plošina vo výške 259 metrov nad zemou. V tej chvíli pracovali na 50. poschodí. Desiatky minút museli odolávať silným nárazom vetra.

Desivé ráno na vrchole najvyššej veže

Plošina s nimi zmietala desiatky metrov všetkými smermi, nevyhli sa ani silným nárazom do stien mrakodrapu. „Bolo to intenzívne a desivé ráno pre pár umývačov okien v Oklahome,“ napísali oklahomskí hasiči na Facebooku. Požiarna stanica v Oklahome okamžite vyslala posádky do najvyššej budovy v meste Devon Tower po hlásení o tom, že sa plošina odtrhla a vymkla sa kontrole.

Celý incident sa stal krátko pred ôsmou hodinou ránou. „Hasiči, ktorí na miesto dorazili, sa stali svedkami prudko sa kývajúcej plošiny na samom vrchole veže,“ opísali situáciu hasiči. Plošina narážala aj do stien budovy a rozbíjala sklá. „Okná sa rozbíjali a sklo padalo dole na ulicu v momente, keď plošina narážala do budovy. Hasiči zabezpečili okolie budovy, aby nikoho padajúce sklo nezasiahlo.“

Zdroj: Facebook/Oklahoma City Fire Department

Akčná záchrana

Technickým špecialistom z radov oklahomských hasičov sa potom podarilo dostať na vrch veže k umývačom. „Rýchlo vymysleli plán. Lanové vaky bezpečne upevnili k budove a potom ich hodili smerom k umývačom, ktorí sa stále nekontrolovateľne kývali desiatky metrov nad zemou. Potom, ako stabilizovali plošinu, hasiči boli schopní dostať umývačov preč z plošiny,“ napísali hasiči. Zranení boli dvaja z umývačov, no odmietli ďalšiu liečbu či prepravu. „Sme šťastní, že sú v poriadku,“ dodali hasiči.