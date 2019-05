Dráma na pražskom letisku: Zrazili sa dve lietadlá, na mieste zasahovali hasiči

Podľa neho išlo o dve lietadlá spoločnosti SmartWings. Nehodu svojich lietadiel potvrdila aj letecká spoločnosť, rozsah poškodenia zatiaľ zisťuje. Pre cestujúcich dopravca pripravuje náhradné lietadlá. Nehoda môže skomplikovať ďalšiu prevádzku letov SmartWings, dopravca totiž stále rieši problémy s Boeingmi 737 MAX 8, ktoré sú dočasne vyradené z prevádzky.

Zrážka dvoch lietadiel

Pri pohybe na rolovacích dráhach došlo ku kontaktu dvoch lietadiel českej spoločnosti Smartwings - koncom krídla jedného lietadla s koncovou časťou druhého stroja, povedal hovorca letiska Roman Pacvoň. „Všetci cestujúci sú v poriadku, premávka na letisku nie je obmedzená,“ zdôraznil. Podľa jeho slov sa v oboch lietadlách nachádzali cestujúci, ktorí sa teraz musia vrátiť do odbavovacej haly.

K nehode vyrazili letiskoví hasiči a ostatné zložky záchranného systému, ktoré sú privolané ku každému incidentu. Podľa informácií portálu Novinky.cz obe lietadlá pred 14.00 h už odtiahli naspäť k odbavovacím halám za pomoci hasičov. Server Planes.cz uviedol, že sa zrazilo lietadlo spoločnosti Smartwings OK-TVW, ktoré malo letieť na portugalský ostrov Madeira v Atlantickom oceáne, so strojom N277EA tých istých aerolínií, ktorý smeroval do Egypta.

Podrobnosti sa zisťujú

Hovorkyňa SmartWings Vlaďka Dufková uviedla, že nehoda sa stala mimo vzletovú dráhu. Rozsah poškodenia lietadiel a dĺžku ich prípadných opráv spoločnosť teraz zisťuje. Jedno z lietadiel mierilo do Funchalu na portugalskom ostrove Madeira. Cestovalo v ňom 160 pasažierov. Druhé lietadlo sa 118 cestujúcimi malo letieť do Monastiru v Tunisku. Pre obe linky spoločnosť pripravuje náhradné lietadlá, ktoré by mali byť zrejme pripravené v poriadku do niekoľkých hodín. V oboch prípadoch išlo podľa Dufková o lietadlá Boeing 737-800.

V prípade veľkého poškodenia strojov by nehoda mohla ešte viac skomplikovať súčasnú situáciu dopravcu. SmartWings sa totiž stretáva s problémami s lietadlami Boeing 737 MAX 8, ktoré musel zatiaľ dočasne vyradiť z prevádzky. Prevádzku týchto strojov v marci zakázala, po nehode rovnakého stroja v Etiópii, Európska agentúra pre bezpečnosť lietania. SmartWings vlastní sedem týchto lietadiel, ďalších deväť mala spoločnosť prevziať do leta. Lietadlá typu Boeing 737 MAX 8 tak mali v letnej sezóne predstavovať približne jednu tretinu flotily. Dopravca ich zatiaľ nahrádza ďalšími strojmi zo svojej flotily, pre letnú sezónu zároveň oznámil zníženie svojich letov o osem percent.