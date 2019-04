Šokujúci prípad únosu Slovenky: Prvé zábery muža, ktorý v putách zadržiaval Zuzanu (43)

BRATISLAVA - Slovenskom otriasol minulý týždeň prípad únosu 43-ročnej Zuzany. Po ceste do práce jej totiž zatarasil cestu pre ňu neznámy muž, ktorý mal mať v rukách samopal, donútil ju nastúpiť do jeho auta a zadržiaval ju dlhých 10 hodín. Polícia bola našťastie úspešná, ženu vypátrali a v ich rukách skončil Stanislav, ktorému teraz hrozí 15 rokov za mrežami.

Incident sa odohral pri obci Senné v Michalovskom okrese. Všetko sa začalo tým, že Zuzanin manžel našiel havarované auto svojej polovičky. Malo vystrelené airbagy, v palubnej doske bola diera po výstrele.

Ukázalo sa, že Slovenka sa stala obeťou únoscu. Dôvodom mala byť pomsta voči jej partnerovi, ktorý mal proti páchateľovi v minulosti vypovedať na súde ako hlavný svedok. Ženu zadržiaval desať hodín, vyhrážal sa jej. Našťastie však neutrpela žiadne zranenia.

Páchateľovi hrozí 10 až 15 rokov za mrežami. "Krajský policajný vyšetrovateľ 34-ročného Michalovčana, ktorý uniesol a zadržiaval ženu, obvinil z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu poškodzovania cudzej veci, s podnetom na väzobné stíhanie," ​informovala v piatok polícia. Prokurátor zároveň podal návrh na vzatie Stanislava do väzby. Dôvodom je obava, že na slobode by ušiel, a že by pokračoval v trestnej činnosti.

Spútaný páchateľ

Ako informoval Milan Filičko, hovorca KP Košice, Stanislav bol v minulosti päťkrát súdne trestaný, naposledy pre zločin nedovoleného ozbrojovania. Polícia na sociálnej sieti v pondelok zverejnila zábery z miesta zadržania páchateľa. Vo videu sa objavil aj samotný únosca. Skľúčený a s putami na rukách skončil napokon on sám.