Vtelenie zla: VIDEO Mladík zastrelil rodičov a uniesol ich dcéru (13), jasné slová sudcu pri verdikte

Sudca James Babler pri piatkovom vynášaní verdiktu označil Pattersona za "jedného z najnebezpečnejších mužov, ktorí kedy chodili po tejto planéte", a za "vtelenie zla". "Verejnosť nemôže byť v bezpečí, ak nezostanete až do smrti vo väzení," povedal sudca, ktorý vyniesol najvyšší trest v štáte, ktorý nemá trest smrti.

Jake Patterson Zdroj: SITA/AP/T'xer Zhon Kha/The Post-Crescent

Zločin, ktorý sa vlani 15. októbra odohral v malom mestečku Barron, šokoval svojou brutalitou, pripomenula agentúra AFP. Patterson nedal žiadnu šancu rodičom dievčaťa, ktoré si vybral potom, čo ho raz zazrel v školskom autobuse. Jamesa a Denisu Clossovcov zastrelil a potom uniesol ich dcéru Jayme.

Jayme Clossová Zdroj: FB/Jayme Closs

Po 88 dňoch, tento rok 11. januára, sa dievčine v nestráženej chvíľke podarilo utiecť z domčeka v mestečku Gordon, asi 100 kilometrov severne od jej domova, kde ju únosca väznil. Na ulici požiadala o pomoc ženu, ktorá bola na prechádzke so psom. Tá vychudnutú tínedžerku v príliš veľkých topánkach, plačúcu a prosiacu o pomoc, doviedla k susedke, ktorá v nej ihneď spoznala nezvestné dievča a zavolala políciu. Za necelú štvrťhodinu bol Patterson zadržaný.

Zdroj: FB/Jayme Closs

Jayme Clossová sa počas procesu vyjadrila jediný raz, a to písomne, pretože by bolo podľa jej slov príliš ťažké vystúpiť na verejnosti. "Vždy budem mať svoju slobodu, a on nie. Jake Patterson ma nikdy nemôže pripraviť o moju odvahu. Cítim, že to, čo urobil, by urobil zbabelec. Bola som statočná, on nie. Nikdy ma nezlomil," napísala.

Zdroj: Profimedia

Mladík až dovtedy nemal problémy s dodržiavaním zákonov a podľa svedkov pôsobil ako slušný a inteligentný človek. Jeho právnici tvrdili, že ho k spáchaniu zločinu doviedla celoživotná sociálna izolácia. Patterson pred súdom tvrdil, že by si prial - keby mohol - vrátiť späť, čo urobil.