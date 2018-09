Škandalózne obvinenia v cirkvi: Slovenský biskup mal zneužívať dievčatko. Nie som pedofil, vyhlásil

Jeho partnerkou mala byť cirkev. Vladyka Milan Chautur ale čelí vážnym obvineniam, že v minulosti zašiel ďalej, než dovoľuje zákon. Mal totiž sexuálne zneužívať len šesťročné dievčatko. Mladá žena, ktorá je dnes vydatá a žije v Írsku, vypovedala, že biskup ju mal počas návštev v dome jej starých rodičov zneužívať tak, že si ju posadil na kolená, hladil ju po chrbte, dotýkal sa jej, bozkával ju na čelo.

Biskup čelí vážnym obvineniam. Zdroj: Facebook/Info z košickej eparchie ​

K udalostiam malo dochádzať medzi rokmi 1985 až 1995. Portál televízie JOJ noviny.sk priblížil, že duchovný mal dievčatko dokonca prosiť, aby mu ukázalo jej izbu. O všetkom povedala neskôr kamarátke, vtedajšiemu priateľovi, tesne pred ich smrťou aj starým rodičom a rodičom. Jedným z dôvodov, prečo neprehovorila skôr, mohla byť láska, ktorú podľa jej slov k biskupovi cítila. Dievčina dokonca očakávala, že kvôli nej vystúpi z cirkvi a budú spolu žiť. Neskôr chcela na všetko zabudnúť. Odišla do Veľkej Británie.

Kontroverzná nahrávka

Prečo sa však o údajných nechutnostiach verejnosť dozvedela až teraz? Spomínané dievča prehovorilo pred televíznymi kamerami verejnoprávnej televízie. To sa ale udialo ešte v novembri 2017, kedy bola na košický Eparchiálny úrad ohlásená návšteva veriacich s gratuláciou k jubileu vladyku Michala Chautura, spojená so žiadosťou, aby mohla byť zaznamenaná pre televízny program Návraty a stretnutia.

Zdroj: Facebook/Vladyka Milan odpovedá

Doteraz o tomto zázname verejnosť nevedela. Na prípad prostredníctvom rozhovoru s bývalým teológom Miroslavom Kocúrom upozornil Denník N. Okrem iného sa v ňom totiž uvádza aj to, že v radoch biskupov je monsignore, ktorý pred desiatkami rokov údajne zneužíval dieťa. Meno biskupa ani ženy v rozhovore nezaznelo. Reakcia cirkvi ale potvrdila, že vie o celej záležitosti.

Obvinenia odmietajú

Eparchiálny úrad v Košiciach reagoval aj na spomínané natáčanie, počas ktorého došlo k obvineniu. „V skutočnosti však neprišla ohlásená skupina, ale len jedna pani s kameramanom. Vladyka ich prijal, návšteva sa odvíjala v pokojnej atmosfére, avšak v jej závere dotyčná pani pred kamerou obvinila Mons. Chautura zo sexuálneho obťažovania v čase jej detstva,“ vysvetľoval v stanovisku Eparchiálny úrad v Košiciach.

Dodali, že vladyka obvinenie jednoznačne odmietol. „Ukázalo sa, že stretnutie bolo zinscenované podvodom, pre celkom iný účel, aj inú reláciu. Následne sa pani obrátila aj na políciu. Mons. Chautur sa podrobil vyšetrovaniu a polícia vo veci koná,“ vyjadrili sa s tým, že nemajú vedomosť o tom, či žena kontaktovala aj vatikánske úrady. M. Kocúr však okrem iného v rozhovore pre spomínaný denník upozornil aj na to, že reportáž televízia neodvysielala práve pre nátlak cirkvi. "Biskup vyvinul obrovský tlak, riaditeľ televízie je pokakaný," povedal. To ale RTVS odmietla.

Dievčatka mu bolo ľúto

Samotný biskup reagoval na situáciu na sociálnej sieti, kde uverejnil dlhý príspevok. Opísal, že v závere rozhovoru pre televíziu ho odrazu žena konfrontovala slovami: „Vy ste ma obťažovali.“ „To nemyslíš vážne - odpovedal som prekvapene, lebo sme sa bavili na celkom bežné témy o ich rodine. Potom mi ukazovala obrázok z časopisu Slovo, kde na kolenách mi sedí dievčatko nášho kňaza s tým, že mi zdôrazňovala - takto som kedysi sedávala aj ja,“ priblížil.

Na obvinenia, že dieťa hladkal, pritúlil a bozkával vysvetlil, že mu jej bolo ľúto. „Lebo dieťa pobozkať, pritúliť, či objať je čosi normálne a ľudia to bežne robia stále, samozrejme pokiaľ nemajú postranné úmysly. To som potom však musel vysvetľovať až vyšetrovateľovi PZ, nakoľko spomínaná pani aj po spokojnej rozlúčke na Eparchiálnom úrade postúpila vec polícii,“ dodal.

Duchovný zaryto popiera, že sa dopustil sexuálneho obťažovania, v statuse dokonca píše, že je zrejmé, že k iniciatíve sa „ktosi“ veľmi ochotne mediálne pridal aj napriek negatívnym zisteniam polície. Biskup pre televíziu JOJ dokonca uviedol, že nie je pedofil. „Necítim sa v tomto vôbec vinný,“ vyslovil.

Trestné oznámenia, ktoré podala na biskupa žena v auguste tohto roka, Kriminálna polícia v Humennom napokon odmietla. Preverované skutočnosti totiž údajne nenaplňovali znaky trestného činu ani priestupku. Prípad preveruje prokuratúra.

Podpora veriach

Pod príspevkami na sociálnej sieti je zrejmé, že viac ľudí je na strane biskupa, než proti nemu. „Netvrdím, že niečo také sa nemohlo v iných prípadoch stať... ale poznám vladyku a jemu verím a ak tvrdí, že to nie je pravda, tak to tak aj je,“ napísala Jana. „Nie je mi vás, otče, ľúto, vy to zvládnete. Ľúto mi je tej pani, že sa musela takto znížiť. Za ňu sa treba modliť,“ okomentoval Martin.

Zdroj: Facebook/Vladyka Milan odpovedá

Andrej však ako jeden z mála poznamenal. „A čo takto bláznivá myšlienka, že hovorí pravdu a tuto pán veľavravný podľahol diablu?“ uviedol.

Veriaci chcú v piatok spoločne obetovať modlitby a pôst na úmysel objasnenia okolností okolo kauzy sexuálneho zneužívania detí a vyjadriť podporu vladykovi Chauturovi. Vytvorili udalosť na sociálnej sieti, zúčastniť sa zatiaľ plánuje takmer tristo ľudí.

Ďalšie trestné oznámenie

Biskup ale musí čeliť ďalšiemu trestnému oznámeniu. Po prevalení kauzy ho na neznámeho páchateľa podala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv. „Je šokujúce, že človek, ktorý bol vierohodne obvinený so sexuálneho zneužitia dieťaťa, nie je vyšetrovaný, dokonca je stále biskupom,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Rozhodli sme sa podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko medializované vyjadrenia neobsahujú priamo meno biskupa, no viaceré indície by mali relevantným orgánom jeho identifikáciu umožniť,” informoval právnik IĽP Daniel Grejták.

Milan Chautur