Prípad slovenského biskupa opäť otvorili: Vladyka Milan Chautur mal obťažovať iba šesťročné dievčatko

BRATISLAVA - Prípad košického gréckokatolíckeho eparchu Milana Chauturu, ktorého pred rokom obvinila žena zo sexuálneho zneužitia, je opäť otvorený. Potvrdila to Krajská prokuratúra v Prešove. Duchovný obvinenia odmieta, vyhlásil, že nie je pedofil. Veriaci sú na strane biskupa, podporu mu prejavujú aj na sociálnych sieťach.

Vladyku Milana obvinila vlani žena, že ju mal v minulosti sexuálne obťažovať. V tom čase mala mať len šesť rokov. Duchovný to však od začiatku odmieta. Žena sa neskôr obrátila aj na políciu, ktorá však jej trestné oznámenie odmietla. Prípad neskôr posudzovala prokuratúra, ktorá sa so závermi polície nestotožnila a prípad teraz opätovne otvorila.

Milan Chautur. Zdroj: Facebook/Info z košickej eparchie

"Na základe preskúmania spisového materiálu prokurátorkou Krajskej prokuratúry Prešov bolo zistené, že uznesenie o odmietnutí veci bolo vydané predčasne. Za účelom náležitého ustálenia skutkového stavu je potrebné vykonať ďalšie úkony," uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák.

Samotný Vladyka o rozhodnutí prokuratúry nevedel. „Vladyka rešpektuje uznesenie krajskej prokuratúry a nebude sa brániť ďalšiemu vyšetrovaniu, lebo nemá čo skrývať, lebo žiadneho zneužitia sa nedopustil. Ale viete, nakoľko sme neobdržali žiadne oficiálne stanovisko prokuratúry, tak k danej veci sa nemáme ďalej čo vyjadriť, ani on takisto," reagoval Chauturov osobný tajomník Martin Mráz pre tvnoviny.sk.

Dotyky aj bozky

Mladá žena, ktorá mala byť obeťou sexuálneho obťažovania zo strany biskupa, je dnes vydatá a žije v Írsku. Na polícii vypovedala, že duchovný ju mal zneužívať počas návštev v dome jej starých rodičov. Mal si ju posadiť na kolená, hladiť ju po chrbte, dotýkať sa jej a bozkávať ju na čelo. K udalostiam malo dochádzať medzi rokmi 1985 až 1995.

Jedným z dôvodov, prečo neprehovorila skôr, mohla byť láska, ktorú podľa jej slov k biskupovi cítila. Dievčina dokonca očakávala, že kvôli nej vystúpi z cirkvi a budú spolu žiť. Neskôr chcela na všetko zabudnúť. Odišla do Veľkej Británie. Vladyka však obvinenia jednoznačne odmieta, uviedol, že sa necíti vinný. Po prepuknutí škandálu sa vyjadril aj na sociálnej sieti, kde uviedol aj to, že dievčatka mu bolo ľúto. "Lebo dieťa pobozkať, pritúliť, či objať je čosi normálne a ľudia to bežne robia stále, samozrejme pokiaľ nemajú postranné úmysly," napísal ešte 19. septembra.

