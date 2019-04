Muž sa schovával pred spravodlivosťou: VIDEO Dvere v petržalskom paneláku nakoniec kukláčom neodolali

BRATISLAVA - Policajti piateho bratislavského okresu začiatkom tohto týždňa získali informáciu, že v jednom z bytov na Kopčianskej ulici sa má zdržiavať muž, na ktorého vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Muž však do výkonu trestu nenastúpil a na základe dostupných informácií sa v byte pred nástupom ukrýval. Policajti po príchode k uvedenému bytu preukázali príslušnosť k Policajnému zboru a vyzvali osoby nachádzajúce sa v byte, aby byt otvorili.

"Na zákonné výzvy však nikto v byte nereagoval. Keďže v byte, v ktorom sa hľadaná osoba nachádzala, bol počuť pohyb, a zároveň existovalo dôvodné podozrenie že sa tam rovnako môžu nachádzať aj iné hľadané osoby, policajti za využitia zákonných podmienok a špeciálnej techniky do bytu vošli," informovala polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video z akcie.

Policajti 41-ročného Bratislavčana, na ktorého bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, zadržali a po vykonaní potrebných úkonov do ústavu na výkon trestu dodali. "K zraneniu osôb v súvislosti so zákrokom nedošlo," dodala polícia.