V prípade prepadnutia majetku Bašternáka už súd vykonáva úkony

"V predmetnej konkurznej veci prepadnutia majetku súd vykonáva úkony podľa ustanovenia paragrafu 107a zákona č. 7/2005 Zbierky zákonov o konkurze a reštrukturalizácii tak, že po predložení návrhu na ustanovenie správcu konkurznej podstaty, súd po splnení všetkých podmienok vyhlási na majetok dlžníka konkurz," uviedol hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

V uvedenom paragrafe sa uvádza, že "ak príslušný súd doručí konkurznému súdu právoplatné rozhodnutie o uložení trestu prepadnutia majetku, konkurzný súd bezodkladne bez návrhu rozhodne o vyhlásení konkurzu na majetok toho, komu bol takýto trest uložený. Konkurzný súd rozhoduje uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Takto vyhlásený konkurz sa vedie podľa tejto časti zákona". Príslušným súdom bol v tomto prípade KS v Bratislave, ktorý uloženie trestu prepadnutia majetku Okresnému súdu Bratislava I doručil 15. marca, teda jeden deň po tom, ako vyhlásil odvolací súd právoplatný verdikt.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho KS v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt je právoplatný. Bašternákovi zároveň prepadá majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Na druhý deň sa sám podnikateľ prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody. Najskôr bol Bašternák v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚTOS). Po niekoľkých dňoch ho 26. marca premiestnili do väzenia v Dubnici nad Váhom.

Bašternák za posledné dva mesiace prepísal podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave. Prevody majetku Bašternáka predtým, ako prepadol štátu, však možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála napadnúť. "Pozreli sme sa už na to, aké sú možnosti, musí byť vymenovaný správca a už je to v rukách správcu," doplnil Gál. Ako ozrejmil, v tomto prípade možno využiť inštitút odporovateľnosti právnych úkonov.