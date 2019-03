FOTO Kočner rozpredáva z väzby byty za stovky tisíc: Kupcami sú deti daňovej úradníčky a právnička

Kočner z väzby rozpredáva byty.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, Topky/Jan Zemiar

BRATISLAVA - Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner má na krku viacero obvinení. Okrem iných aj pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka či pre falšovanie miliónových zmeniek. Vo väzbe je síce niekoľko dlhých mesiacov, no ani to mu nebráni v tom, aby úradoval aj spoza mreží. Aj keď mu väčšinu majetku zablokovala prokuratúra, to, čo zostalo, rozpredáva jedna radosť.