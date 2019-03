Alena Zsuzsová vypovedala na NAKA viac ako šesť hodín: Akúkoľvek vinu popiera

Zsuzsovú priviedli kukláči na NAKA v Nitre o 9:00 hodine ráno. Podľa RTVS má ísť o prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászloá Basternáka. Zsuzsová je vo väzbe v Nitre od septembra 2018. Zadržali ju deň potom, ako bola razia v Kolárove, pri ktorej odviedli Zoltána Andruskóa, Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka, ktorí sú tiež obvinení v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počas vyšetrovania vraždy novinára, Zsuzsovej pribudlo aj obvinenie v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, ktorého zastrelili. V prípade je už odsúdený Štefan Kaluza, ktorý dostal 25 rokov.

Viac ako šesť hodín vypovedala v stredu na NAKA v Nitre Alena Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Ako informoval jej obhajca Štefan Neszméry, Alena Zs. vypovedala k prípadu vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, v ktorom takisto figuruje ako obvinená.

Podľa obhajcu odmietla akúkoľvek účasť na vraždách a vinu a nemá žiadnu vedomosť o tom, kto si ich objednal. „Cíti sa byť nevinná a aj tvrdí, že je nevinná a nech o tom rozhodne súd. Zatiaľ platí prezumpcia neviny a žiadame verejnosť aj novinárov, aby sa držali tohto princípu,“ zdôraznil Neszméry, ktorý sa doteraz k prípadu nevyjadroval. „My sme sa nechceli vyjadrovať médiám, pretože máme určitú taktiku obhajoby a jednou z nich je aj vyjadrovanie sa do médií. Blížilo sa výročie vraždy Jána Kuciaka a my sme nechceli prilievať olej do ohňa, aby sa nehovorilo, že sa vyviňuje,“ vysvetlil.

Obhajca Aleny Zs. zároveň uviedol, že jeho klientka pozná z obvinených vo vražde Jána Kuciaka iba Zoltána A., pričom sa s Tomášom Sz. ani s Miroslavom M. nikdy nestretla a nevidela. „Každopádne odmietame akékoľvek vyjadrenia, ktoré má pán Zoltán A., a tvrdíme, že je to vyjadrovanie kajúcneho páchateľa. Je to jeho právo, naše právo je v tom, že my to odmietame a popierame akúkoľvek účasť na akomkoľvek skutku, ktorý nám je kladený za vinu. Zatiaľ sa bavíme o dvoch skutkoch, o prípade vraždy pána Kuciaka a pána Basternáka. Nepýtajte sa ma na možnosť vraždy pána Žilinku, Lipšica...“ skonštatoval Neszméry.

Podľa obhajcu Alena Zs. netuší, prečo ju Zoltán A. označil za objednávateľku vraždy. „Označil viacerých páchateľov, jedným z nich je moja klientka. Nevie pochopiť prečo, pretože boli blízki priatelia, pomáhali si, navštevovali sa, takže to nevie pochopiť. Chcem ešte povedať, že deň predtým mala informáciu o tom, že zadržali Zoltána A. Ak by mala spojitosť s tým prípadom, tak prečo neutiekla. Dostala SMS správu od účtovníčky pána Zoltána A., že zadržali Zola. Od začiatku predpokladali, že ide o jeho ekonomickú trestnú činnosť, takže si moja klientka normálne vybavovala svoje bežné každodenné veci,“ dodal Neszméry.