PRÁVE TERAZ Bašternák nastúpil na výkon trestu: FOTO Ranné manévre pred vilou

Podľa našich informácií sa dnes v skorých ranných hodinách Ladislav Bašternák sám prihlásil na výkon trestu. Sprevádzal ho jeho brat, ktorý sa musel do domu niekoľkokrát vrátiť. Neskôr z domu odišla aj jeho manželka. Informáciu potvrdila na svojom Facebooku aj polícia. „Osoba právoplatne odsúdená na trest odňatia slobody vo výške 5 rokov sa dnes v doobedňajších hodinách dostavila do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave.“

Momentálne prebieha vstupná prehliadka a nasledovať bude zdravotné vyšetrenie. Po potrebných úkonoch rozhodne Zväz väzenskej a justičnej stráže, kam Bašternáka umiestnia. Mal by byť v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Najbližšie takéto zariadenie sa nachádza v Hrnčiarovce nad Parnou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bašternák by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Ešte stále však môže požiadať o mesačný odklad nástupu do väzenia a po dvoch tretinách vykonania trestu môže požiadať o podmienečné prepustenie. Von by sa však mohol dostať už po dvoch rokoch.

Bašternáka odsúdili na päť rokov

Advokát Peter FIlip potvrdil, že sa so svojim klientom včera po rozsudku stretol. „Nemôžem vám potvrdiť, že už nastúpil na výkon trestu. Ale faktom, je že mi oznámil, že tak dnes ráno urobí,“ reagoval s tým, že je mometnálne mimo Bratislavy v inom prípade. Či podá mimoriadne dovolanie ešte rozhodnutý nie je, oznámi to po preštudovaní spisu.

Odvolací Krajský súd včera rozhodol, že Bašternák je vinný. Bašternák si však včera rozsudok nevypočul. Podnikateľ dostal päťročný trest a trest prepadnutia majetku a rovnako aj zákaz podnikateľskej činnosti na päť rokov. Bašternák ešte pred novembrovým pojednávaním stihol prepísať takmer celý svoj majetok na svoju rodinu okrem bytu, v ktorom doteraz býva expremiér Robert Fico. Byt by mal prepadnúť štátu.