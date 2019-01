Polícia žiada o pomoc pri pátraní po Denise (17) na FOTO: Odišla na diskotéku, je nezvestná

PREŠOV – Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 17-ročnej Denise Michlikovej z obce Harhaj v okrese Bardejov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová, nezvestná odišla 26.12. o 15.00 h z miesta trvalého bydliska na diskotéku do Prešova, z ktorej sa mala vrátiť domov 27.12.

"Naposledy sa so svojou matkou skontaktovala prostredníctvom SMS 27.12. v popoludňajších hodinách. Od uvedenej doby sa do miesta trvalého bydliska nevrátila a nepodala o sebe svojím príbuzným žiadnu správu. Menovaná je chovankyňou Reedukačného centra v Spišskom Hrhove v okrese Levoča, odkiaľ ju do miesta trvalého bydliska vzali rodičia na vianočné prázdniny," uviedla Ligdayová.

Denisa Michliková je vysoká 170 centimetrov, strednej postavy, má dlhé čierne rovné vlasy, zelenohnedé oči a na ľavom líci ma približne dvojcentimetrovú jazvu. Naposledy mala na sebe oblečené čierne rifle, červeno-čiernu kockovanú košeľu, zelenú vojenskú bundu, preukaz na bezplatné cestovanie a mobilný telefón.

Zdroj: KR PZ Prešov

Akékoľvek poznatky k nezvestnej je možné oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Bardejove, prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru alebo na linke 158.