Smrť na zabíjačke pri Seredi: FOTO Hádka bratov vyústila do útoku, Martin skončil s nožom v bruchu

Slovná potýčka súrodencov vyústila až do útoku zo strany 33-ročného Marka. Ten v kuchyni rodičovského domu schytil nôž a svojho o desať rokov staršieho brata bodol do brucha. Martin (†43) utŕžil veľmi vážne zranenie. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová uviedla, že muža sa záchranári snažili oživiť, no aj napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo a lekár musel konštatovať smrť.

Na snímke je rodičovský dom, v ktorom sa tragédia stala. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Bratia mali byť v piatok podvečer aj s príbuznými a kamarátmi na zabíjačke. A to iba cez cestu, kde bývali, v staršom rodičovskom dome vo Varovom Šúre pri Seredi. Ako informujú noviny.sk, pod tragédiu sa pravdepodobne podpísal alkohol, lebo ich hádke, nikto z prítomných nerozumel.

Marek (33) skončil v putách. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

„Polícia krátko po incidente zadržala 33-ročného muža, ktorý je podozrivý z útoku na svojho brata,“ povedala policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Marka však po predvedení na policajnú stanicu vypočúvať nemohli. Kým vytriezvel, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. „Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre zločin zabitia. Polícia vykonáva procesné úkony a preto v tejto chvíli nie je ešte možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Linkešová.