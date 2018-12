Dráma v Prahe: FOTO Expartneri po hádke skončili vo vážnom stave, na ulici bolo počuť streľbu!

Hneď niekoľko hliadok pražskej polície vyšlo v nedeľu pred 15:30 do ulice Loosova v Prahe na Hájoch, odkiaľ bol hlásený incident medzi mužom a ženou. „To, že sa na Hájoch strieľalo, je jedna z verzií, ktorú teraz kriminalisti preverujú. Približne o pol štvrtej došlo v byte na Loosovej ulici k incidentu medzi mužom a ženou. Muž následne byt opustil a sadol do auta, kde sa pravdepodobne pokúsil o samovraždu,“ priblížil z inkriminovaného miesta pre iDnes.cz krajský policajný hovorca Jan Rybanský.

Zdroj: Týdeník Policie

„My sme dostali žiadosť o súčinnosť od Polície ČR. Na miesto sme vyslali dve záchranárske posádky, lekára a nášho inšpektora. Na mieste sa nachádzajú dve zranené osoby,“ potvrdila v čase incidentu jeho kolegyňa Jana Poštová.

Podľa reportéra denníka, ktorý hovoril so svedkami, v ulici bolo počuť streľbu. Údajne do nej vyústila hádka bývalých partnerov. Predtým, než policajti okolie miesta nehody uzavreli páskami, vo vedľajšej ulici bolo objavené nabúrané vozidlo a vážne zranený muž. Auto zrejme nabúralo do prístrešku s kontajnermi. V byte na Loosovej ulici bola následne nájdená vážne zranená žena.

Muža, ktorý mal expartnerku atakovať ako prvý, museli záchranári pripojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Obaja boli prevezení do nemocnice. „Vzhľadom k tomu, že sa prípadom zaoberá polícia, tak nás požiadali o nezverejňovanie bližších informácií. Nemôžeme povedať, aké poranenia pacienti majú,“ dodala Poštová.

„Prebiehajú štandardné úkony a pretože prípad je v úplnom prvopočiatku, tak nebudeme akokoľvek konkrétni. Až budeme vedieť viac, tak poskytneme ďalšie informácie,“ doplnil Rybanský.