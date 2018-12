Ostro sledovaná vražda v Česku: VIDEO Nové dôkazy v prípade popravy pumpárky Jany (†58)

Udalosť sa stala neďaleko obce Nelahozeves. Pumpa, ktorá sa nenachádza na frekventovanom mieste, je stále zatvorená. Len trinásť minút od nej bývala Jana, na ktorú okolie nemá zlého slova. Horor si vo svojej práci prežila už pred štyrmi rokmi, kedy na ňu lupič útočil nožom. Vtedy ešte netušila, že podobná situácia sa zopakuje, no tentokrát z nej nevyviazne živá.

V nedeľu krátko pred pol treťou hodinou v noci vtrhli na benzínku dve maskované osoby. Prvá držala v ruke zbraň a ani na sekundu neváhala, ihneď strieľala. Druhá tackavo nasledovala svojho komplica. Česká polícia zverejnila záznam, ktorý zachytáva priebeh tragédie. Všetko trvalo niekoľko desiatok sekúnd a lupiči sa mali nabaliť len o 10-tisíc českých korún a cigarety.

České médiá však upozornili na to, že nebyť troch chýb, mohla pumpárka ešte žiť. Ako uvádza portál blesk.cz Jana často svojim susedom a blízkym hovorila, ako rada by mala na pumpe okienko slúžiace na večernú obsluhu. "Bývalo tam, ale keď sa pridal obchod, majiteľ ho zrušil, aby ľudia chodili do vnútra nakupovať," povedal kolega zosnulej ženy, ktorý obsluhuje pod rovnakou firmou, avšak na inom mieste.

Zdroj: Reprofoto/youtube:Policie ČR

Na čerpacej stanici nepôsobil ani žiaden ochrankár, zamestnanci nepracovali ani vo dvojici. Jana a jej kolegovia boli v noci odkázaní sami na seba. Pumpa preto mohla byť ideálnym terčom pre lupičov, keďže stojí na osamotenom mieste, a v okolí sa nepohybuje veľa možných svedkov.

V tomto prípade dokonca nešlo o prvú lúpež, čo potvrdil aj samotný majiteľ pumpy Zdeněk Tetour. Ten sa vyjadril, že zvažuje, či vôbec budú pokračovať v nočnom predaji. Z tragédie sa totiž nedokáže spamätať.

Tretej chyby sa mohla dopustiť samotná Jana. Podľa medializovaných informácií sa totiž lupiči mali dostať dnu v čase, keď doumývala stojany a vrátila sa na predajňu. Podľa všetkého ale dvere nezamkla okamžite, ako to zvykla robiť inokedy. Dvojica si na moment, kedy vtrhnú dnu, pravdepodobne trpezlivo počkala v tichu a tme. Kamerové záznamy potom preukazujú, že doslova vbehli do predajne a jeden z nich okamžite strieľal.

Zdroj: Reprofoto/youtube:Policie ČR ​

Totožnosť lupičov je pre políciu stále záhadou. Skladačka však obsahuje množstvo kúskov, ktoré kriminalistom môžu pomôcť v pátraní. Prihlásili sa aj stovky potenciálnych svedkov, polícia však aj naďalej žiada o pomoc. Situáciu môžu objasniť najmä vodiči, ktorí išli okolo v čase medzi pol treťou a treťou hodinou ráno a mali v aute kameru. Najbližšie domy sú totiž od pumpy vzdialené vzdušnou čiarou asi 500 metrov.

Ako informoval portál idnes.cz, polícii sa mal ozvať aj lekár, podľa ktorého má druhý z páchateľov problémy s kĺbmi. Na zázname totiž do očí udiera jeho tackavá chôdza. Ortopéd vrdí, že obaja lupiči mali byť muži. "Dokonca z chôdze identifikoval, že by jeho choroba mohla byť v už pokročilej fáze," uviedol pre spomínaný portál policajný zdroj. Vyšetrovatelia aj preto naďalej pracujú s obidvoma možnosťami, že išlo o dvoch mužov, alebo o muža a ženu.

Odtlačky prstov

Človek, ktorý si tvár zakrýval kuklou, vbehol na pumpu presne o 02.36 nad ránom. Vystrelil. Zo zbrane však mal vyletieť náboj, ktorý sa zakotúľal pod pult. Komplic naň o pár sekúnd stúpil a pošmykol sa. Pri tom sa pultu chytil rukou, na ktorej nemal rukavicu. Kriminalisti by teda podľa idnes.cz mohli mať k dispozícii odtlačky prstov jedného z páchateľov.

Zdroj: Reprofoto/youtube:Policie ČR

To, že lupiči mali úmysel žene ublížiť, podľa polície dokazuje aj to, že druhý zo zlodejov niesol v rukách paralyzér a povraz.

"V danej veci kriminalisti začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy," informovala polícia. Páchateľom hrozí 15 až 20 rokov za mrežami. Môžu však obdržať aj výnimočný trest.