Trest smrti v jedinej krajine Európy, kde sa popravuje: Muž brutálne zavraždil dve ženy (†26, †27)

"Obžalovaný bol uznaný vinným z toho, že úmyselne a v rozpore so zákonom pripravil o život dvoch ľudí, a to mimoriadne kruto. Súd vyniesol výnimočný trest: trest smrti zastrelením," uviedol súd.

Vraždy sa podľa médií odohrali vlani v júli v Bobrujsku, kde muž popíjal s dvoma mladými ženami Olesjou a Kristinou vo veku 26 a 27 rokov, s ktorými sa náhodne zoznámil a ktoré odviezol taxíkom do svojho bytu. Keď už bol silne opitý, vypukla hádka a muž svoje návštevníčky zbil. Ženy v strachu o život utiekli do kúpeľne, kde sa zamkli. Jedna z nich zavolala na políciu, ale nestačila povedať ani celú adresu, keď muž, ozbrojený kladivom a nožmi, vtrhol dovnútra. Jednej žene zasadil 77 rán kladivom, nožom a päsťami, z toho najmenej 48 rán kladivom do hlavy. Druhú obeť 16-krát bodol. Obe ženy zomreli na mieste. V krvi mali tri promile alkoholu.

Byt, v ktorom sa vraždy odohrali, našli policajti neskoro. Páchateľa však chytili v ten istý deň. Sedel na neďalekej lavičke a pil pivo. V minulosti už bol štyrikrát trestaný, vrátane ťažkého ublíženia na zdraví, a za mrežami strávil 11 rokov. Podľa obžaloby mal vraj v pláne obe ženy rozštvrtiť, to už ale nestihol. Po vraždách odišiel do obchodu, kde okrem piva a cigariet kúpil aj tri rolky vriec na odpad.

Muž sa pred súdom obhajoval tým, že sa mu ženy najprv vysmievali, keď nemohol nájsť kľúče od bytu, a tvrdili, že mu ich vyhodili oknom. Vyhlasoval tiež, že ho napadli a že sa len bránil.

"Nechápem, čo sa to so mnou dialo. Ako som mohol zabiť dvoch ľudí, a ešte k tomu dievčatá?" vyhlásil pred súdom a rozplakal sa. "Som dobrý človek, trochu sentimentálny. Nikdy som nedokázal ľahostajne prejsť okolo, keď niekto niekomu ubližoval, najmä zvieratám," tvrdil, čo v súdnej sieni vyvolalo neveriacky šum.

"Keby som tušil, aká tragédia sa stane, nikdy by som do toho baru nešiel, ani by som nesadol do taxíka. Veľmi rád by som ten večer vrátil späť, aby dievčatá zostali nažive," zdôraznil.

Interfax poznamenal, že príbuzní odsúdencov na smrť spravidla nie sú vyrozumení o poprave, ani sa im neumožňuje naposledy sa stretnúť s odsúdencom pred vykonaním trestu, nevydáva sa im telo popraveného, ​​ani nie sú informovaní o mieste, kde je pochovaný.

Vlani bieloruské súdy vyniesli dva tresty smrti a vykonané boli štyri skôr vynesené rozsudky. Popravy v Bielorusku kritizujú Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe i ďalšie medzinárodné organizácie.