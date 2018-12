Polícia zverejnila nové VIDEO: Okamihy pred popravou pumpárky Jany (†58), ktorá otriasla Českom

Lúpežné prepadnutie čerpacej stanice malo tragický koniec.

Zdroj: Reprofoto/youtube:Policie ČR

NELAHOZEVES - Mala to byť bežná pracovná nedeľa. Pumpárka Jana (†58) umyla dva stojany a vrátila sa do vnútra prevádzky. Hodiny ukazovali krátko pred pol treťou v noci. Nestihla však ani diaľkovo zamknúť vchodové dvere, ako to robievala zvyčajne. Odrazu nebola na benzínke sama a zaznel výstrel. Lupiči neváhali ani sekundu.